Ganeshotsav: गणपती आगमन-विसर्जनासाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील १२ पूल धोकादायक, महापालिकेचं आवाहन

मुंबई : महापालिका क्षेत्रात मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील १२ पूल धोकादायक स्वरूपाचे आहेत. काही पुलांच्या दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. तर काही पुलांची कामे पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे भाविकांनी श्रीगणेशाचे आगमन-विसर्जनाच्या मिरवणुकांदरम्यान या पुलांवरून जाताना काळजी घ्यावी. याबाबत महापालिका व मुंबई पोलिस यांच्या वतीने वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सूचना व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे..मध्य रेल्वेवरील घाटकोपर रेल्वे उड्डाणपूल, करी रोड रेल्वे उड्डाणपूल, आर्थर रोड रेल्वे उड्डाणपूल किंवा चिंचपोकळी रेल्वे उड्डाणपूल, भायखळा रेल्वे उड्डाणपूल तसेच पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मरीन लाइन्स रेल्वे उड्डाणपूल, सँडहर्स्ट रोड रेल्वे उड्डाणपूल (ग्रँट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), फ्रेंच रेल्वे उड्डाणपूल (ग्रँट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), केनडी रेल्वे उड्डाणपूल (ग्रँट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), फॉकलंड रेल्वे उड्डाणपूल (ग्रँट रोड व मुंबई सेंट्रलच्या मध्ये), महालक्ष्मी रेल्वे उड्डाणपूल, प्रभादेवी-कॅरोल रेल्वे उड्डाणपूल आणि दादर येथील लोकमान्य टिळक रेल्वे उड्डाणपूल आदींवरून मिरवणूक नेताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Mumbai Crime: शहरात पनीरऐवजी 'चीज ॲनालॉग'ची विक्री, मुंबईत मोठी कारवाई.लालबागच्या राजाला यंदा AI ची सुरक्षागणेशोत्सवात मुंबईतील 'लालबागचा राजा' च्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येतात. त्यामुळे यंदा गणेश मंडळाने सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे. यूट्यूबर ज्योती मल्होत्राने रेकी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर लालबागच्या राजाला यंदा AI ची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. मंडळाने परिसरात २५० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. तसेच अत्याधुनिक कृत्रिम प्रज्ञेची मदत घेण्यात येत आहे..मुंबई पोलिसांकडून ड्रोन, AI आणि विशेष दलांसह कडक बंदोबस्तमुंबई पोलिसांनी गणपतीच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंत कडक सुरक्षा ठेवली आहे. गर्दी आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) तंत्रज्ञान आणि विशेष दल तैनात केले आहेत. सहआयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी सांगितले की शहरात 18 हजारहून अधिक पोलिस तैनात केले जातील.