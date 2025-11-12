मुंबई

Traffic Jam: पनवेलमध्ये कोंडी! ५ मिनिटांच्या अंतराला अर्धा तास; वाहतूक पोलिसांवर वाढता ताण

Panvel Traffic: नवीन पनवेलमधील काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे वाहतूक विस्कळित झाली असून मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. परिणामी याचा ताण वाहतूक पोलिसांवर येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन पनवेल : नवीन पनवेलमधील एचडीएफसी सर्कल परिसरात महापालिकेच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली असून, ठेकेदाराच्या चुकीच्या नियोजनामुळे नागरिक आणि वाहनचालक हैराण झाले आहेत. दिवसभर वाहतूक कोंडीची परिस्थिती कायम राहात असून, याचा ताण थेट वाहतूक पोलिसांवर येत आहे.

