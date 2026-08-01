Mumbai: 'स्वच्छ मुंबई...' कागदावरच! मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायायालयाचे ताशेरे

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्त्यावरील कुठेही, कशाही पडलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३१) गंभीर चिंता व्यक्त केली. रस्त्यावरील कचऱ्याचे साम्म्राज्य पाहता 'स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई' या महापालिकेच्या घोषणेचे पालन होते का, असा प्रश्न उपस्थित करून ती निव्वळ कागदावरच राहिल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने पालिकेवर ओढले. तसेच मुंबईतील वारसा स्थळांजवळील कचरा सात दिवसांत हटविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. अन्यथा, संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला..कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधी व वायू उत्सर्जनासंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान मागील सुनावणीवेळी, मुंबईतील रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणी कचरा, विशेषतः प्लॅस्टिक टाकणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..FDA Action: परवाना निलंबित म्हणजे कायमचा रद्द नव्हे, एफडीएची स्पष्टता .कचऱ्याचा शहरावर परिणामसार्वजनिक ठिकाणी विखुरलेल्या कचऱ्याचा शहराच्या स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होत असून विशेषत पावसाळ्यात कचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने न झाल्यास रोगराई वाढू शकते. त्यामुळे पावसाळ्यात कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले..हॉर्निमन सर्कल येथील कचरा हटवा !प्रसिद्ध हॉर्निमन सर्कलबाहेर मोठ्या प्रमाणात कचरा असून अनेक परदेशी पर्यटक तिथे फिरायला येतात; पण त्यांच्या नाकावर रुमाल असतो. तिथून चालणेही कठीण होऊन बसते इतकी दुर्गंधी असते. त्यावर आम्ही सोमवारी या मुद्द्यावर तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू, अशी माहिती पालिकेकडून ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. शहरातील प्रमुख वारसास्थळांच्या परिसरातील कचरा सात दिवसांत हटविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. .Tukaram Mundhe: मंत्रालयातील 'स्वच्छ' कॅन्टीनचा दावा खोटा, एफडीएच्या अहवालाबाबत उच्च न्यायालयाचे आश्चर्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.