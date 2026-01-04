BMC Election: बिनविरोध निवडणुका लोकशाहीसाठी घातक, मतदानापासून मतदारांना वगळण्याचा प्रकार; राजकीय तज्ज्ञांचा सूर

विनोद राऊतमुंबई : शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राज्यात राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. पक्षांची संख्या वाढल्याने उमेदवारांची संख्याही वाढणे अपेक्षित आहे; मात्र नगर परिषद, महापालिका निवडणुकीत उमेदवार बिनविरोध विजयी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. लोकशाहीसाठी हा प्रकार घातक असून, मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळले जात असल्याबाबत राजकीय विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे..नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीत मतदानापूर्वीच नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक बिनविरोध निवडून येण्याचे प्रकार वाढले. विशेष म्हणजे प्रभावशाली मंत्री, आमदारांच्या गृहजिल्ह्यांत व शहरांत बिनविरोध निवडणुका झाल्या. विशेष म्हणजे यामध्ये विरोधी पक्षाचा एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आला नाही. डोंबिवलीतील प्रियांका कार्लेकर यांच्या प्रभागातील उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे..Farmer News: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क माफ; महायुती सरकारची महत्त्वाची घोषणा .बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक हे सेवक नव्हे, तर मालक झाल्यासारखे वागणार आहेत. आमचा मतदानाचा हक्कच काढून घेतला आहे. किमान नोटाचा अधिकार तरी अबाधित ठेवायला हवा होता. निवडणूक किंवा मतदान प्रक्रिया न राबवता एखादी निवडणूक बिनविरोध झाल्याची घोषणा करणे हा लोकशाहीचा पराभव असल्याचे मत निवडणूक आयोगात महत्त्वाच्या पदावर काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले..ही तर आयोगाची जबाबदारीएकीकडे देशात राष्ट्रपतीची निवडणूक बिनविरोध होत नाही, तेथे नगर परिषद, महापालिका निवडणुका बिनविरोध कशा होतात, असा सवाल ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हरीश वानखेडे यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप मिळू नये, हे सुनिश्चित करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी ताकद देणे अपेक्षित आहे; मात्र राज्यात सध्या तसे चित्र दिसत नसल्याचे खेदाने सांगावे लागत असल्याचे ते म्हणाले..Sachin Sawant: ...हा भाजपचा जातीयवादी चेहरा दाखवणारा घाणेरडा प्रकार, काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्त्यांचा घणाघात.मग नोटाचा काय उपयोग?एकही उमेदवार पसंतीचा नसल्यास मतदारांना नोटाचा पर्याय उपलब्ध आहे; मात्र बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करायचे असल्यास मतदार नोटाला मत देऊ शकतात. त्यामुळे रिंगणात एकमेव उमेदवार असला तरी त्या ठिकाणी मतदान झाले पाहीजे अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेत नोटाच्या पर्यायाचा उपयोग तरी काय, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. तसेच एकदा अर्ज भरल्यानंतर तो मागे घेतला जाऊ नये, याबाबत कायदा करायला हवा, असेही मत काहींनी व्यक्त केले..उमेदवार अर्ज मागे का घेत आहेत, याची चौकशी करण्याचे कायदेशीर अधिकार संबंधित रिटर्निंग अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात आयोगस्तरावरून आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत.- दिनेश वाघमारे, मुख्य निवडणूक आयुक्त.Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक.सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. विरोधी पक्षांच्या अधिकाधिक उमेदवारांची माघार लक्षात घेता निवडणूक यंत्रणेतील काही घटक त्यांना लढण्यापासून परावृत्त करीत आहेत.- हरीश वानखेडे, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.