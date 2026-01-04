मुंबई

BMC Election: बिनविरोध निवडणुका लोकशाहीसाठी घातक, मतदानापासून मतदारांना वगळण्याचा प्रकार; राजकीय तज्ज्ञांचा सूर

Maharashtra Politics: महापालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बिनविरोध विजयी होत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असून याबाबत राजकीय विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
मुंबई : शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राज्यात राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. पक्षांची संख्या वाढल्याने उमेदवारांची संख्याही वाढणे अपेक्षित आहे; मात्र नगर परिषद, महापालिका निवडणुकीत उमेदवार बिनविरोध विजयी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. लोकशाहीसाठी हा प्रकार घातक असून, मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळले जात असल्याबाबत राजकीय विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

