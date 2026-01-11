BMC Election Voting: १५ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मतदानाच्या दिवशी रजा नाकारणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजेल आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडणार आहे. तर १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. पालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. अशातच सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदानादिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे..मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी येत्या गुरुवारी १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया होणार असून, त्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग आणि उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. या दिवशी जास्तीत जास्त नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Mumbai Mahayuti Manifesto : महायुतीचा वचननामा जाहीर; मराठी माणसाला मुंबईतच घर ते बेस्ट प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अन् बरंच काही....ही सार्वजनिक सुट्टी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात लागू राहणार आहे. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका आणि खाजगी कंपन्यांसह जे मतदार मुंबईत राहतात पण शहराबाहेर कामाला आहेत, त्यांनाही मतदानासाठी ही सुट्टी लागू असणार आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालिका प्रशासनाने मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे यांसाठी दक्षता पथके स्थापन केली आहेत..कोणाला मिळणार सुट्टी?शासकीय व निमशासकीय: केंद्र व राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि निमशासकीय संस्थाबँकिंग व वित्तीय: सर्व सार्वजनिक व खासगी बँकाखासगी आस्थापना: आयटी कंपन्या (IT Companies), शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, रिटेलर्स, आणि सर्व खासगी कंपन्याव्यापारी व औद्योगिक: सर्व कारखाने, दुकाने, निवासी हॉटेल्स, खाद्यगृहे, नाट्यगृहे आणि औद्योगिक उपक्रम.Mumbai: ठाकरे बंधूंची तोफ धडाडणार! शिवतीर्थावर मोठं शक्तिप्रदर्शन, एकाच व्यासपीठावर २२७ उमेदवार.सुट्टी शक्य नसल्यास विशेष सवलतदरम्यान, ज्या आस्थापनांना सुट्टी दिल्यास नुकसान होऊ शकते, यासाठी नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे. अशा आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस सुट्टी न देता मतदानासाठी २ ते ३ तासांची विशेष सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी असणे आवश्यक आहे..सुट्टी न दिल्यास साधा संपर्कपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आस्थापनांनी मतदानाच्या दिवशी सुट्टी किंवा सवलत न दिल्यास दुकाने व आस्थापना खात्यामार्फत कार्यवाही करण्यात येते. यासाठी दक्षता पथके नेमण्यात आली आहेत. याप्रकरणी नागरिकांनी दूरध्वनी क्रमांक ९१२२-३१५३३१८७ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी प्रत्येक मतदाराने आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.