मुंबई

BMC Election Voting: १५ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मतदानाच्या दिवशी रजा नाकारणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई

Public Holiday On Polling Day: मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजेल असून गुरुवारी १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजेल आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडणार आहे. तर १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. पालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. अशातच सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदानादिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

