घराणेशाही जिंदाबाद! निष्ठावंत अन् कार्यकर्ते राहिले बाजूला; मुंबईत नेत्यांचे ४३ नातेवाईक रिंगणात, राज्यात १००च्या वर

राज्यात २९ महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस होता. बंडखोरी टाळण्यासाठी पक्षांकडून यादी जाहीर न करता शेवटच्या क्षणी एबी फॉर्म देण्यात आले. ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली त्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी राडाही झाला. भाजपच्या निष्ठावंतांनी मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला. नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी न देण्याच्या सूचना भाजपनं दिल्या होत्या. तरीही काही ठिकाणी आमदार, खासदारांच्या कुटुंबात तिकीट देण्यात आलंय..राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये ३० नेते रिंगणात आहेत. तर नेत्यांच्या ११६ नातेवाईकांना तिकीट देण्यात आलंय. ठाणे जिल्ह्यात भाजपच्या ४ विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या नातेवाईकांसाठी तिकीट मिळवलंय. महायुतीत असलेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही एका आमदाराच्या मुलाला उमेदवारी देण्यात आलीय. सत्ताधारी पक्षाच्या पाच आमदारांसह, माजी खासदार, माजी आमदार आणि माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबातच तिकीटं दिल्यानं सामान्य कार्यकर्ते संतप्त झालेत..तीन पिढ्या पक्षाचं काम करतोय, धड नाव लिहिता न येणाऱ्यांना तिकीट; भाजपचे नाराज आक्रमक, पोलीस बोलावण्याची वेळ.मुंबईत २२७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. यात जवळपास ४३ जागांवर नेत्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट देण्यात आलंय. यात भाजप, शिवसेना, ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यासह सर्वच पक्षातील माजी नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि वरिष्ठ नेत्यांची मुले, भाऊ, बहीण, पत्नी आणि सुनेचा समावेश आहे..कल्याण डोंबिवलीत १२ तर नवी मुंबईत १३ नेत्यांच्या घरातच उमेदवारी देण्यात आलीय. मीरा भाईंदरमध्येही १६, ठाणे, उल्हासनगरमध्ये प्रत्येकी ४ आणि पनवेल भिवंडीत प्रत्येकी ३ नेत्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट मिळालं आहे. राजकीय घराण्यातील व्यक्तींना तिकीट देताना राजकीय पक्षांकडून त्या उमेदवाराचा अनुभव, संघटनात्मक ताकद आणि जिंकण्याची क्षमता असल्याचं कारणं देण्यात आली आहेत..