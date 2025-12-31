मुंबई

घराणेशाही जिंदाबाद! निष्ठावंत अन् कार्यकर्ते राहिले बाजूला; मुंबईत नेत्यांचे ४३ नातेवाईक रिंगणात, राज्यात १००च्या वर

Municipal Corporation Election राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून मंगळवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. यात अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच उमेदवारी देण्यात आल्याचं दिसून येतंय.
राज्यात २९ महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस होता. बंडखोरी टाळण्यासाठी पक्षांकडून यादी जाहीर न करता शेवटच्या क्षणी एबी फॉर्म देण्यात आले. ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली त्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी राडाही झाला. भाजपच्या निष्ठावंतांनी मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला. नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी न देण्याच्या सूचना भाजपनं दिल्या होत्या. तरीही काही ठिकाणी आमदार, खासदारांच्या कुटुंबात तिकीट देण्यात आलंय.

