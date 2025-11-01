Kabutarkhana: चार नवीन कबुतरखान्यांसाठी परवानगी, पण बाकीचे बंदच...; पालिकेचा मोठा निर्णय

मुंबई : ‘ज्या कबुतरखान्यांसाठी परवानगीचा अंतरिम निर्णय महापालिकेने घेतला अशा ठिकाणच्या कबुतरांना नियंत्रितरीत्या दाणे टाकण्यास परवानगी असेल, त्यानुसार फक्त सकाळी सात ते नऊ या दोन तासांच्या कालावधीतच कबुतरांना दाणे पुरवता येतील. या कबुतरखान्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या तरच ही परवानगी देण्यात येईल,’ असे निर्देश पालिकेने शुक्रवारी (ता. ३१) दिले..वरळी जलाशय (वरळी रिझर्व्हायर), अंधेरी येथील खारफुटी परिसर, मुलुंड पूर्वेतील खाडी परिसर आणि गोराई मैदान, बोरिवली (पश्चिम) या चार नवीन ठिकाणी कबुतरखान्यांसाठी परवानगी देण्याचा अंतरिम निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र जे कबुतरखाने बंद आहेत, ते बंदच राहतील, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले. या चारही ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रितरीत्या खाद्य टाकण्यास परवानगी असेल. त्यानुसार, फक्त सकाळी सात ते नऊ या दोन तासांच्या कालावधीतच कबुतरांना दाणे पुरवता येतील..Mumbai Local Megablock: महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी खोळंबा, तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक लोकलवर परिणाम .महापालिकेने दिलेल्या निर्देशांनुसार ‘कबुतरांना दाणे पुरवल्यामुळे वाहने व पादचारी यांना अडथळा होऊ नये, कबुतरखान्याच्या जागी संपूर्ण स्वच्छता राखणे, नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास त्यांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणे, या सर्व बाबींची दक्षता संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला घ्यावी लागेल. त्या अनुषंगाने संस्थेकडून प्रतिज्ञापत्र देखील घेतले जाणार आहे..कबुतरखान्यांच्या या व्यवस्थापनामध्ये संबंधित प्रशासकीय विभागांचे सहाय्यक आयुक्त हे समन्वय अधिकारी असतील. या कबुतरखान्यांच्या परिसरात आरोग्याविषयी जनजागृतीकरिता फलकही लावण्यात येतील. मुंबईतील सध्याचे कबुतरखाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये बंद करण्यात आले आहेत. दरम्यान, कबुतरखान्यांबाबत, नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवून अंतरिम निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.नऊ हजार ७७९ सूचना व हरकतीकबुतरखान्यांबाबत नागरिकांकडून महापालिकेकडे एकूण नऊ हजार ७७९ सूचना व हरकती, तक्रारी आदी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये कबुतरखाना बंद करणे, सुरू ठेवणे, स्वच्छता राखणे, नियंत्रित पद्धतीने दाणे पुरवणे, अशा सर्व पैलूंचा समावेश आहे. कबुतरखान्यांबाबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत, अंतरिम कार्यवाही म्हणून महापालिकेने या नवीन चार जागांना परवानगी दिली आहे, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.