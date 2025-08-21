मुंबई

Mumbai News: मुंबईवर तिसऱ्या डोळ्याची नजर! प्रत्येक क्षण कॅमेऱ्यात कैद; कशी आहे योजना?

BMC: शहरात अतिवृष्‍टीमुळे दाणादाण उडाली असताना आपत्कालीन व्‍यवस्थापन विभागाचा तिसरा डोळा अख्ख्या मुंबईवर नजर रोखून होता. त्यामुळे आपत्कालीन यंत्रणा तत्काळ नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणे शक्य होते.
CCTV Camera All Over Mumbai
CCTV Camera All Over MumbaiESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : शहरात अतिवृष्‍टीमुळे दाणादाण उडाली असताना आपत्कालीन व्‍यवस्थापन विभागाचा तिसरा डोळा अख्ख्या मुंबईवर नजर रोखून होता. कुठे पाणी भरले आहे, दरड कोसळली, झाड पडले किंवा कुठे वाहतूक कोंडी आहे, याचे इत्थंभूत चित्रण दहा हजार सीसीटीव्‍ही कॅमेऱ्यांत क्षणाक्षणाला केले जात होते. त्यामुळे आपत्कालीन यंत्रणा तत्काळ नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणे शक्य झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी टाळता आल्याचे दिसून आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
cctv
BMC
Municipal Corporation
Camera
Municipal administrators

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com