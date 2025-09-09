मुंबई

Vasai Virar Municipality: अतिधोकादायक इमारतींना महापालिकेच्या नोटिसा, कारवाई करण्याचा इशारा

Dangerous Building: वसई-विरार महापालिका परिसरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. पालिकेने या इमारतींना नोटीस बजावल्या असून प्रतिसाद न देणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे.
Vasai Virar Municipality
Vasai Virar MunicipalityEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : वसई-विरार महापालिका परिसरात शेकडोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे आहेत. अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारती धोकादायक झाल्या असून विरारमधील दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासन आता सक्रीय झाले आहे. पालिकेने अतिधोकादायक इमारतींना नोटीस बजावल्या असून, त्यांना प्रतिसाद न देणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. या इमारतींचे पाणी, वीजजोडणी ताेडण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
palghar
Dangerous Building
vasai-virar municipal
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com