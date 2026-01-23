मुंबई

Mumbai News: स्वच्छ हवेसाठी महापालिका आक्रमक, १०६ बांधकामांबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात

Mumbai Pollution: महापालिकेने बांधकाम प्रकल्पांना वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली बसवण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत पालिकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
BMC Action Over Mumbai Pollution

BMC Action Over Mumbai Pollution

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिकेने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली बसवण्याबाबत वारंवार दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या १०६ बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेने काम थांबण्याची नोटीस बजावली.

Loading content, please wait...
Mumbai
pollution
air pollution
Brihanmumbai Municipal Corporation
pollution update
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.