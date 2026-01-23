Mumbai News: स्वच्छ हवेसाठी महापालिका आक्रमक, १०६ बांधकामांबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात

मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिकेने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली बसवण्याबाबत वारंवार दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या १०६ बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेने काम थांबण्याची नोटीस बजावली..महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. या कारवाईत केवळ खासगी बिल्डर्सच नव्हे, तर सरकारी प्रकल्पांनाही सोडण्यात आलेले नाही. याअंतर्गत शिव परिसर येथील रेल्वे पूल बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. तसेच एच पूर्व विभाग येथील म्हाडा प्रकल्प, के पूर्व विभागातील एसआरए प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..Mumbai Crime: धक्कादायक! पोलिसाच्या मुलालाच लक्ष्य, गल्लीतून समुद्राकडे नेले अन्...; वरळीत नेमके काय घडले?.पालिकेने स्पष्ट केले आहे की, १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी रेफरन्स ग्रेड एअर क्वालिटी मॉनिटर बसवणे बंधनकारक आहे. वायुप्रदूषण प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (ता. २३) होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने गुरुवारी सायंकाळपर्यंत ही धडक कारवाई पूर्ण केली. ही कारवाई बांधकामांपुरती मर्यादित नसून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बेकऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. धूर व इंधन वापराचे निकष न पाळणाऱ्या बेकरींनाही काम बंद करण्याच्या नोटीस दिल्या जाणार आहेत..तडजोड करणार नाही!उपायुक्त (पर्यावरण) अविनाश काटे यांनी माहिती दिली की, मे २०२५पासून ही यंत्रणा बसवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडे पाठपुरावा केला जात होता. तरीही ज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर आता थेट काम बंदची कारवाई केली जात आहे. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशासन कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, अशी ठाम भूमिका पालिकेने घेतली आहे..Mira-Bhayandar: मिरा-भाईंदर महापालिकेत आघाडीची स्थापना, शिवसेना-काँग्रेसचे नवे राजकीय समीकरण.प्रयत्नांना सहकार्य करा!मुंबईत सध्या २८ ठिकाणी सतत वातावरणीय वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (१४ केंद्रे), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (९ केंद्रे) आणि महापालिका (५ केंद्रे) आहेत. नागरिकांनी उघड्यावर कचरा जाळणे टाळावे आणि मुंबईची हवा स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.