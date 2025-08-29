Maratha Protest: आंदोलकांसाठी आझाद मैदानात महापालिकेचा पुढाकार; पिण्याचे पाणी, शौचालयासह अनेक सुविधा उपलब्ध

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. आंदोलकांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेकडून विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..मैदान व आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व ‘पे अँड युज’ शौचालये आंदोलकांसाठी मोफत करण्यात आली असून, मैदानाच्या आत २९ शौचकुपांचे शौचालय वापरासाठी खुले ठेवले आहे. तसेच महात्मा गांधी मार्गावर तीन फिरती शौचालये व मेट्रो साइट शेजारी १२ पोर्टेबल शौचालये बसविण्यात आली आहेत..Maharashtra Politics: स्वतःला हिंदुत्ववादी बोलणाऱ्या सरकारकडूनच गणरायाचा अवमान, ठाकरे गट आक्रमक.आंदोलकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सहा टँकर्स उपलब्ध करून देण्यात आले असून, अतिरिक्त टँकर्सची मागणीही करण्यात आली आहे. पावसामुळे मैदानात झालेला चिखल हटवून प्रवेशमार्गावर दोन ट्रक खडी टाकून मार्ग समतल करण्यात आला आहे..वैद्यकीय सोयीसाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने वैद्यकीय मदत कक्ष उभारला असून, १०८ रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पावसाळी स्थिती लक्षात घेऊन आझाद मैदान व परिसरात कीटकनाशक धूरफवारणी करण्यात आली आहे. तसेच मैदान व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे..'मैं धारक को ... रुपये देने का वादा करता हूं', असं प्रत्येक नोटेवर का लिहिलेलं असतं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.