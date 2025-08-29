मुंबई

Maratha Protest: आंदोलकांसाठी आझाद मैदानात महापालिकेचा पुढाकार; पिण्याचे पाणी, शौचालयासह अनेक सुविधा उपलब्ध

Municipal Corporation : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. त्यांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेकडून विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. आंदोलकांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेकडून विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

