मुंबई

BMC Election: ११ लाख नाही फक्त एक लाख दुबार मतदार, मुंबईत मतदारांची छाननी; पालिकेचे तंत्रज्ञानाधारित मॉडेल यशस्वी

Mumbai Duplicate Voters: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुबार मतदारांच्या छाननीत मुंबईत फक्त १ लाख ६८ हजार ३५० दुबार मतदार असल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai BMC Election Duplicate Voters

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुबार मतदारांच्या छाननीत अखेर एक लाख ६८ हजार ३५० मतदार प्रत्यक्षात दुबार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त यादीनुसार सुरुवातीला ११ लाख एक हजार ५०७ दुबार मतदारांची नोंद होती; मात्र मुंबई महापालिकेने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत केलेल्या सखोल तपासणीतून दुबार मतदारांची नावे पडताळली.

