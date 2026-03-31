Mumbai Melody Road: संगीतमय मार्ग कायमचा बंद? पालिकेचे स्पष्टीकरण, रहिवाशांच्या सुविधेसाठी मोठा निर्णय

Mumbai Musical Route: संगीतमय मार्ग कायमचा बंद होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र यावर महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले असून रहिवाशांच्या सुविधेसाठी मेलडी रोडबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पावरील ‘संगीतमय मार्ग’ (मेलडी रोड) कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्याच्या चर्चांना महापालिका प्रशासनाने पूर्णविराम दिला आहे. हा मार्ग बंद केलेला नसून, स्थानिक रहिवाशांच्या सुविधेसाठी केवळ रात्री या ५०० मीटरच्या पट्ट्यात बॅरिकेडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

