BMC Action: गणेशोत्सव संपताच महापालिका सक्रिय, अवैध फलकांवर धडक कारवाई सुरू

Mumbai News: उत्सवाच्या काळात अनेक राजकीय पक्ष, स्थानिक मंडळे आणि विविध व्यावसायिकांकडून विविध ठिकाणी बॅनर लावले होते. मात्र आता याबाबत महापालिकेने धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबई : गणेशोत्सव संपताच अवैध बॅनर, पोस्टर आणि होर्डिंगवर महापालिकेने धडक कारवाई सुरू केली आहे. उत्सवाच्या काळात सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, स्थानिक मंडळे आणि विविध व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात बॅनर लावले होते. या बॅनरमुळे शहराचे सौंदर्याला बाधा तर येतेच, शिवाय वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता.

