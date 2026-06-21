मुंबई

Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

BMC Tax Record: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता कराचे रेकॉर्ड डिजिटल करण्यासाठी ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमण्यात येणार आहेत.
BMC

BMC

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महापालिकेच्या कर निर्धारण आणि संकलन विभागातील मालमत्ता कराशी संबंधित जुने रेकॉर्ड डिजिटल करण्यासाठी आणि मालमत्ता खात्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

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