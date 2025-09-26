Health Department: वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर मिळणार, रुग्णांची अडचण दूर होणार; महापालिकेची नवी योजना

मुंबई : मुंबईतील पालिका रुग्णालयांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. मात्र, हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका योजना आखत आहे. रुग्णांच्या समस्या कमी व्हाव्यात यावर प्रशासन भर देत असून महानगरपालिकेने सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना औषध, बेड आणि चाचण्यांसह सर्व सुविधा एकाच क्लिकवर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपआयुक्त शरद उघडे यांनी यांसदर्भात पालिकेच्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली..एक ऑनलाइन पोर्टल आणि स्मार्ट चॅटबॉट, लवकरच सुरू केला जाणार आहे. दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासनाने असे म्हटले आहे की यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात येण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती मिळेल आणि लांब रांगांची समस्या कमी होईल..Mumbai Rain Update: ४ दिवस धोक्याचे! मुंबईत कोसळणार मुसळधार; 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी .मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालय, उपनगरीय रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रुग्णांना अनेकदा बेडची कमतरता, औषधांची कमतरता आणि अपुऱ्या चाचण्यांच्या सुविधा अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. लांब रांगेत उभे राहूनही त्यांना पूर्ण सेवा मिळू शकत नाहीत. या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिकेने डिजिटल उपाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णांना आता पोर्टल आणि चॅटबॉटद्वारे, जवळचे कोणते रुग्णालय आहे हेच नाही तर किती बेड उपलब्ध आहेत, कोणत्या चाचण्या करता येतील आणि औषधे उपलब्ध आहेत की नाही हे देखील त्वरित कळू शकेल..महानगरपालिकेचे दावेलांब रांगा आणि वाया गेलेल्या वेळेची काळजी घेण्यासाठी, कूपर रुग्णालयात प्रायोगिक तत्वावर टोकन प्रणाली लागू केली जात आहे. याचा अर्थ असा की रुग्णांना आता रुग्णालयात तासन्तास वाट पाहावी लागणार नाही, तर ते त्यांची नोंदणी आणि सुविधांची माहिती आगाऊ ऑनलाइन पाहू शकतील. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त शरद उघाडे यांनी स्पष्ट केले की पोर्टल आणि डॅशबोर्डमुळे रुग्णांची गैरसोय कमी होईल आणि रुग्णालयातील उपचार प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल..मेगापिक्सेलचा नेमका अर्थ काय आहे? ही खरोखर महत्त्वाची गोष्ट आहे का? वाचा....समस्या कायम रुग्णांच्या खऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी, महानगरपालिका केवळ डिजिटल पोर्टल आणि चॅटबॉटचा वापर करून आपली प्रतिमा सुधारत आहे. लांब रांगा, बेडची कमतरता आणि औषधांचा तुटवडा यासारख्या गंभीर समस्या अजूनही कायम आहेत. कूपर हॉस्पिटलमधील पायलट टोकन सिस्टीम देखील केवळ एक चाचणी आहे आणि खरा बदल तेव्हाच दिसून येईल जेव्हा या सुविधा प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये प्रभावीपणे लागू केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.