ठाणे : शहरात सध्या थंडी जाणवू लागली असून, त्यापासून बचावासाठी रस्त्याच्या कडेला शेकोट्या पेटविण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. यासाठी प्लॅस्टिक, कचरा आणि पालापाचोळा जाळला जात असल्याने हवेच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. .मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उघड्यावर शेकोटी पेटवणाऱ्यांवर महापालिकेकडून कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्यास २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच उघड्यावर कचरा जाळणाऱ्यांना थेट पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने चार विशेष पथके तैनात केली आहेत..Shiv Nadar: नादर कुटुंबाचे दररोज ७.१ कोटी रुपयांचे दान, दानशूरतेमध्ये सलग पाचव्या वर्षी अव्वल .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात काही दिवसांपासून थंडीचा जोर वाढत आहे. सकाळी आणि रात्रीच्या वेळी हवेत गारठा जाणवत असून, तापमानात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यावरील कामगार, सुरक्षा रक्षक, फेरीवाले तसेच रात्रीच्या वेळी बाहेर असणारे नागरिक थंडीपासून बचावासाठी शेकोटीचा आधार घेतात..यासाठी रस्त्याच्या कडेला साचलेला कचरा, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, पालापाचोळा आणि अन्य टाकाऊ साहित्य जाळले जाते. याच्या ज्वलनातून निघणारा धूर हवेत मिसळून प्रदूषणाची पातळी वाढवतो. यामुळे दमा, फुप्फुसाचे विकार आणि श्वसनाशी संबंधित आजार असलेल्या रुग्णांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने चार विशेष पथके तैनात केली आहेत..Rickshaw Fare Hike: मुंबईकरांनो, रिक्षा प्रवास महागणार? सीएनजी महागल्याने भाडेवाढीसाठी चालकांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे.मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उघड्यावर शेकोटी पेटवणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आलाय. नियमांचं उल्लंघन केल्यास २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.