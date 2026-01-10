Municipal Election Voting: मतदान प्रशिक्षण सत्रास उपस्थित राहण्याची अंतिम संधी, अन्यथा शिस्तभंगात्मक कारवाई अटळ

मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने गुरुवार, (ता.१५) रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी - कर्मचा-यांचे मतदान प्रक्रियेविषयीचे दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. .तथापि, जे अधिकारी - कर्मचारी प्रशिक्षण सत्रास गैरहजर राहिले आहेत, त्यांना शनिवार १० जानेवारी रोजी अंतिम संधी देण्यात येत आहे. त्यांनी तत्काळ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. निवडणूक प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱया किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरुद्ध रविवार पासून निवडणूक कायद्यांतर्गत कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे..महाराष्ट्रात MOFA आणि RERA चे वेगळे नियम; सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा, नवे नियम काय?.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी जाहीर केलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या कार्यक्रमासाठी महानगरपालिकेसाठी एकूण मिळून १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यासाठी १० हजार २३१ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. एकूण १० हजार २३१ मतदान केंद्रांसाठी एकूण मिळून ६४ हजार ३७५ अधिकारी - कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. .निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱया अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत प्रशिक्षण देण्यात येत असून, त्यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. पहिला व दुसरा प्रशिक्षण टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला आहे. दुसऱया प्रशिक्षण सत्रास काही अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. .BMC Election: महायुतीत 'छुप्या युद्धा'चा भडका! भाजपच्या अमराठी उमेदवारांना रोखण्यासाठी शिवसेनेची रसद.निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे अनिवार्य व बंधनकारक होते. मतदान प्रशिक्षण सत्रास उपस्थित राहण्याची अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना अंतिम संधी देण्यात येत आहे..जे अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण सत्रास गैरहजर राहिले आहेत, त्यांनी विनाविलंब तत्काळ संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण करावे व निवडणूक प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे. निवडणूक प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या अथवा कर्तव्यात दुर्लक्ष करणाऱया अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निवडणूक कायद्यांतर्गत कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, असा सक्त इशारा डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.