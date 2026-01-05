मुंबई

BMC Election: ठाकरेंच्या शिलेदारांचा महायुतीशी सामना, मुंबईत दुरंगी सामने अटीतटीचे ठरणार; कोण-कुठे लढणार?

Mumbai Politics: मुंबईत महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाच्या महत्त्वाच्या जागांवर महायुतीनेही ताेडीस ताेड उमेदवार दिले आहेत. यामुळे मुंबईत दुरंगी लढती रंगणार आहे.
Mumbai BMC Election

Mumbai BMC Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत दुरंगी लढती रंगणार असून शिवसेना ठाकरे गट आणि महायुती थेट भिडणार आहेत. शहर आणि उपनगरांत २४ दुरंगी लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत. माजी महापौर मिलिंद वैद्य आणि माजी महापौर विशाखा राऊत या जागा शिवसेना ठाकरे गटासाठी महत्त्वाच्या आहेत. या उमेदवारांसमाेर महायुतीनेही ताेडीस ताेड उमेदवार दिले आहेत. प्रभाग क्र. १८२मधून माजी महापौर मिलिंद वैद्य यांना शिवसेना ठाकरे पक्षातून पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्याविरोधात भाजपचे राजन पारकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Mumbai
Rahul Narvekar
Mumbai BMC Elections
Municipal election
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com