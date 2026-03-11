मुंबई

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सेवानिवृत्ती वयोगटात बदल, अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे प्रस्ताव

Employees Retirement Age: महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय वाढवण्याचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
वाशी : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. ११) नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यामुळे महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता दोन वर्षे पालिकेची अधिक काळ सेवा करता येणार आहे. स्थायी समितीने मंजुरी केलेला हा विषय मंजुरीसाठी प्रशासन सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणार असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

