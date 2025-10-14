मुंबई

BMC: पर्यटनवाढीसाठी पालिकेचा पुढाकार! ‘एक खिडकी योजने’तून चित्रीकरणास प्रोत्साहन

Maharashtra Tourism: पर्यटकांना दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक सुविधा देण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. याबाबत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
BMC

BMC  

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगर देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. पर्यटकांना दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक सुविधा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com