BMC: पर्यटनवाढीसाठी पालिकेचा पुढाकार! ‘एक खिडकी योजने’तून चित्रीकरणास प्रोत्साहन

मुंबई : मुंबई महानगर देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. पर्यटकांना दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक सुविधा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली..राज्याच्या पर्यटन विभागाशी समन्वय साधून नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. पर्यटन विभाग आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'मुंबई पर्यटन' या विषयावर बैठक साेमवारी (ता. १३) पार पडली. सुरुवातीला प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांनी मुंबई पर्यटनाविषयी सादरीकरण केले. गगराणी म्हणाले, 'पर्यटक मार्गदर्शन आणि सहकार्य यासाठी पावले उचलली जातील. व्यवसाय सुलभता धोरणांतर्गत चित्रपट चित्रीकरणासाठी 'एकखिडकी योजने'द्वारे परवानग्या देण्यात येत आहेत..Mumbai Bridge: पुलांच्या पुनर्बांधणीचे आव्हान दुरुस्तीचे काम संथ गतीने; उपाययोजना करण्याची गरज.भायखळा येथे १५ एकर जागेवर वस्त्रसंग्रहालय उभारले जात असून, त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे म्हणाले, 'राज्यातील पर्यटनवाढ व विकासासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. पर्यटन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढवणे, शाश्वत पर्यटन उपक्रम राबवणे आणि धोरणात्मक योजना तयार करणे हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..मुंबईकरांना मूलभूत सेवा पुरविणे हे महापालिकेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. पर्यटनविषयक प्रकल्प आणि पर्यटन प्रचारालाही आम्ही तेवढेच महत्त्व देत आहोत. मुंबई महानगरात पर्यटनाची माेठी क्षमता असून, पर्यटन क्षेत्रात मुंबईसाठी मोठी संधी आहे.- भूषण गगराणी, आयुक्त, महापालिका.Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.