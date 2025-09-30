मुंबई

Mumbai News: मुंबईतील टाॅवरला नोटीस! दाेन मजले बेकायदा असल्याचे उघड

Illegal Construction: भायखळ्यातील अनेक टॉवर बेकायदा असल्याचे समोर आले आहे. त्यातील चार टॉवरना पालिकेच्या ई-वार्डने नोटीस बजावली आहे.
BMC

BMC  

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : भायखळ्यातील अनेक टॉवर बेकायदा असल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदा बांधकामाप्रकरणी त्यातील चार टॉवरना पालिकेच्या ई वार्डने नोटीस बजावली आहे. भायखळ्यातील ‘द रेसिडेन्सी’ या टॉवरमध्ये दोन मजले बेकायदा असल्याचे आढळले आहेत. या प्रकरणी पालिकेने या टाॅवरला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal administrators

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com