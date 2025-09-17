मुंबई

Mumbai News: आझाद मैदानाशेजारील दुकानं बंद होणार, स्टॉलधारकांवर पालिकेचा कारवाईचा बडगा

Municipal Action Mode: आझाद मैदानाशेजारील स्टॉल्सवर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे हे स्टॉल्स आता महापालिकेच्या नोटिसांमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
BMC Action on Stalls near Azad Maidan

मुंबई : आझाद मैदानाशेजारी आंदोलकांसाठी, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच सामान्य मुंबईकरांसाठी स्वस्त दरात खाद्यपदार्थांची सेवा देणाऱ्या स्टॉल्सवर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तब्बल ७० ते ८० वर्षांपासून अधिकृत परवानाधारक म्हणून चालणारे हे स्टॉल्स आता महापालिकेच्या नोटिसांमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

