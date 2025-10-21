मुंबई
Byculla Zoo: राणीबागेचा विस्तार रखडला! भूखंडाच्या मोबदल्यात ६०० कोटींची मागणी
Municipal Corporation Project: भायखळ्यातील राणी बाग येथील दोन एकर भूखंडाच्या मोबदल्यात व्यावसायिकाने ६०० कोटींची मागणी केली आहे. यामुळे राणी बाग विस्ताराची महापालिकेची योजना रखडली आहे.
मुंबई : भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय (राणी बाग) विस्ताराची महापालिकेची योजना रखडली आहे. साधारण सहा एकर जमिनीवर विस्तार करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यापैकी चार एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आहे; मात्र उर्वरित दोन एकर भूखंड खासगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या ताब्यात आहे. या मोबदल्यात या व्यावसायिकाने तब्बल ६०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याने हा प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे.