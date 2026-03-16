Mumbai: चाळीतली खोली ते 2BHK फ्लॅट! BDDवासियांना मिळाल्या नव्या घरांच्या चाव्या, ८६४ रहिवाशांची स्वप्नपूर्ती

मुंबई : मुंबईतील नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांसाठी नव्या घरांच्या चाव्या मिळल्या असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप करण्यात आले असून यामुळे बीडीडीवासीयांची स्वप्नपूर्ती झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील बीडीडी चाळीत अनेक कुटुंबे गेल्या दोन ते तीन पिढ्यांपासून अवघ्या १६० चौरस फुटांच्या खोलीत राहत होती. त्यानंतर आता या बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या ८६४ पात्र रहिवाशांना म्हाडामार्फत ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे २ बीएचके घर मालकी हक्काने मोफत देण्यात आली आहेत. यामध्ये ४२३ सदनिका पोलिस विभागातील निवृत्त पोलिस, त्यांचे वारस व कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्यांकरिता आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बीडीडी संकुलातील ८६४ रहिवाशांना या घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, '' मी मुख्यमंत्री म्हणून 2014च्या शेवटी शपथ घेतली आणि मुंबईतले महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरु केला. तेव्हा बीडीडीच्या पुनर्विकाचा प्रश्न समोर आला असून यामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. अनेक बिल्डर त्या ठिकाणी प्रपोजल तयार करत असल्यामुळे कामात अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे बीडीडीवासीयांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न 30 ते 35 वर्षे पूर्ण होत नव्हतं. बिल्डरांच्या भरोशावर हे काम करायचं झालं तर हे कठीण आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन स्वत: हा प्रकल्प हाती घेत नाही तो पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणं काही शक्य नाही. यामुळे हा प्रकल्प म्हाडाच्या हाती देण्यात आला.''.बीडीडी चाळीच्या नागरिकांनी शासनावर विश्वास ठेवला. त्यानंतर प्रकल्पाची सुंदर अशी आखणी केली. आपलं सरकार आल्यानंतर शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या अडचणी दूर केल्या. शासनाने हे काम अतिशय वेगाने केले. यामुळे मला आनंद आहे की पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण वरळीच्या, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नायगावच्या आणि आता वर्षातून दोन वेळा तरी चाव्या वाटपाचा कार्यक्रम करु." असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले..दरम्यान, सध्या म्हाडाकडून नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकूण २० पुनर्वसन टॉवर उभारले जात आहेत. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील आठ टॉवरमधील ८६४ रहिवाशांना घर दिले आहेत. तर उर्वरित ५३७ घरांचे बांधकाम शेवटच्या टप्प्यात असून एप्रिलपर्यंत ते होण्याची शक्यता आहे.