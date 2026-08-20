Nalasopara Accident: भरधाव गाडीचा थरार; १६ वर्षांच्या मुलाने दोन महिलांना चिरडलं, एकीचा मृत्यू, एक गंभीर

नालासोपारा : नालासोपारा येथे भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. भरधाव वेगात कार चालवणाऱ्या एका १६ वर्षीय मुलाने दोन पादचारी महिलांना धडक दिली. या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाला असून दुसरी महिला गंभीर जखमी झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून बेदारकपणे वाहने चालवणाऱ्यांमुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा (पू.) दत्त नगर भागात बुधवारी सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी कामावरून परतत असणाऱ्या दोन महिलांना वेगात येणाऱ्या एका राखाडी रंगाच्या मारुती इको (MH 48 CT 6433) गाडीने जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत दोन्ही महिला गंभीर जखमी झाल्या. या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी जखमी महिलांना तातडीने नागिंदास पाडा येथील राकिया रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी उपचारादरम्यान एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर दुसरी महिला गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे..Mumbai Crime: १७ वर्षीय पुतण्यानेच काकाचा जीव घेतला, मृतदेह सिमेंटच्या गोण्यांखाली लपवला, तक्रारदार बनून पोलिसात गेला पण....प्रगती मोरे (३६) आणि श्रेया मिसाळ (३२) अशी या अपघातातील पीडित महिलांची नावे आहेत. या दोन्ही महिला नालासोपारा पूर्वेकडील नागिंदास पाडा येथील रहिवासी असून त्या घरकाम करतात. नेहमीप्रमाणे बुधवार (ता. १९) रोजी सकाळी त्या कामासाठी वसईला गेल्या होत्या. त्यानंतर सायंकाळी नालासोपारा रेल्वे स्थानकावर उतरून घरी परतत असताना हा अपघात झाला. यामधील श्रेया मिसाळ यांच्या डोक्याला, पाठीला, कमरेला आणि गुडघ्याला गंभीर मार लागल्यामुळे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच तुळींज पोलिसांनी अल्पवयीन चालकाला ताब्यात घेतले असून, गाडीचा मालक आणि त्या अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवू देणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गाडीचे मालक राजेश शहा असून महेश नाईक हे चालक आहेत. या दोघांनीही आरोपी अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवण्यास दिली होती..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा! एकामागोमाग दोन अपघात; एकाची धावत्या लोकलमधून उडी, तर दुसरा गाडीखाली पडून जखमी .गाडीमध्ये मद्याच्या बाटल्यातुळींज पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१), १२५(ब), २८१ आणि ३(५) तसेच मोटार मोटारकायद्यातील संबंधित कलमे (१८४, १८१(४) आणि १८०) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच गाडीमध्ये मद्याच्या बाटल्या सापडल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. सध्या पोलीस या अपघाताचा आणि गाडीत सापडलेल्या मद्याच्या बाटल्यांचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.