Nalasopara Accident: भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहनाने दुचाकीस्वाराला उडवलं, तरुणाचा मृत्यू

मुंबई : नालासोपारा येथे भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहन आणि दुचाकीचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहन आणि दुचाकीमध्ये जोरदार धडक झाल्यामुळे हा अपघात घडला आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. अद्याप या पोलिसांकडून या अपघाताचा अधिक तपास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपाराच्या आचोळे वसई जाणाऱ्या लिंक रस्त्यावर ही घटना घडली. होंडा शाइन दुचाकीवरून जाणाऱ्या तरुणाला भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहनाने धडक दिली. या जोरदार धडकेत तरुण गंभीर जखमी झाला. त्यांनतर स्थानिक नागरिकांनी जखमी तरुणाला तातडीने उपचारासाठी आयकॉन रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले..Mumbai: मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणे १५ दिवसांत हटवणार, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार; महापालिकेची नवी उपाययोजना.सध्या, आचोळे पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून गॅस वितरण करणाऱ्या वाहनासोबत चालकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. त्याचबरोबर अपघात नेमका कोणाच्या चुकीमुळे झाला, याचा तपास सुरू आहे. तसेच मृत तरुणाची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे..Shakeel Noorani: ३३ वर्षीय अभिनेत्रीला घरी बोलावून अत्याचार, ७३ वर्षांच्या दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप; सिनेसृष्टीत खळबळ.मुलुंड अपघातप्रकरणी बसचालकावर गुन्हामुलुंड चेकनाका येथे कंत्राटी बेस्ट बसच्या धडकेत ५६ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी मुलुंड पोलिसांनी बसचालक रवि भगवंत भोईसे (वय ३३) याच्याविरोधात निष्काळजीने वाहन चालविण्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. अपघातानंतर चालकाची पोलिसांनी अग्रवाल रुग्णालयात अल्कोहोल चाचणी केली. अपघाती बस आणि चालक सध्या मुलुंड पोलिसांच्या ताब्यात आहेत..बेस्टच्या वर्धापन दिनीच (ता. ७) दुपारी २.३०च्या सुमारास मुलुंड चेकनाका सिग्नलजवळ हा अपघात झाला. नेरूळकडून येणाऱ्या मातेश्वरी ट्रॅव्हल्सच्या कंत्राटी बेस्ट बसने रस्ता ओलांडणाऱ्या जयश्री भानाजी परमार (वय ५६) यांना धडक दिली. बसचे चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांसह मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी चालक भोईसे याने मद्यप्राशन केल्याचा संशय व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.