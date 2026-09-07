मुंबई

नालासोपारा शहराचे नाव बदलणार, प्राचीन ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख मिळणार; महापालिकेचे महत्त्वाचे पाऊल

Nalasopara City Name: नालासोपाऱ्याच्या प्राचीन ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख देण्यासाठी नालासोपारा शहराचे नाव बदलून 'शूर्पारक नगरी' करण्यात येण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचललेले आहे.
Nalasopara City Name Change

Nalasopara City Name Change

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : नालासोपाऱ्याच्या प्राचीन ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख देण्याच्या दिशेने वसई-विरार महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. नालासोपारा शहराचे नाव बदलून 'शूर्पारक नगरी' करण्यात यावे, अशी मागणी महासभेत करण्यात आली.

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