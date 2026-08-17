इन्स्टाग्रामवर ओळखीनंतर भेटायला बोलावलं, बंद खोलीत नेत अल्पवयीन मुलांचं १४ वर्षीय मुलीसोबत घाणेरडं कृत्य; नालासोपाऱ्यात काय घडलं?

वसई : नालासोपारा येथे एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. सोशल मीडियावर ओळख झालेल्या एका मुलाने पीडित मुलीला भेटायला बोलावले असता त्याने एका साथीदारासोबत अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. मात्र दिवसेंदिवस मुंबई शहरासह उपनगरांत वाढत असणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे लहानग्या मुलींसह महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी नालासोपारा पूर्व परिसरात राहणाऱ्या पीडित १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची एका १७ वर्षीय मुलीसोबत ओळख झाली होती. त्यानंतर आरोपी मुलाने ११ जुलै रोजी दुपारी महत्त्वाचे काम असल्याचे सांगून मुलीला भेटण्यासाठी बोलावले. यावेळी मुलगी त्याला भेटण्यासाठी गेली असता, आरोपीने तिला परिसरातीलच एका इमारतीतील बंद खोलीत नेले. जेथे त्याचा आणखी एक १७ वर्षांचा साथीदार उपस्थित होता..E. Coli Bacteria: मुंबई रेल्वे स्थानकातील पाणी पिताय, जरा जपून! मध्य रेल्वेच्या ३ स्थानकात पाण्याच्या टाकीत आढळतोय 'हा' भयानक विषाणू .त्यानंतर या दोन्ही मुलांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. इतकेच नव्हे तर या कृत्याचे मोबाईलमध्ये चित्रणही केले. तसेच या घटनेबाबत कोणाला सांगितल्यास भावाला मारण्याची धमकी देत व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची भीती देखील दिली. आरोपी मुलांनी धमकी दिल्यामुळे पीडित अल्पवयीन मुलगी महिनाभर शांत राहिली. परंतु आरोपी मुलांनी १५ ऑगस्ट रोजी पीडित मुलीचा सदर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला..तथापि, व्हिडिओ व्हायरल केल्याचे पाहताच पीडित मुलीने तिच्या कुटुंबियांना घटनेचा सर्व प्रकार सांगितला. पीडितेच्या कुटुंबाला माहिती मिळताच त्यांनी तुलिंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..BMC: शुद्ध हवेसाठी हायपरलोकल सेन्सर्स, प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महापालिकेचा नवा प्लॅन.पीडितेच्या तक्रारीनंतर तुळींज पोलिसांनी दोन्ही आरोपी मुलांविरोधात सामुहिक बलात्कार, धमकी आणि अश्लील व्हिडियो वायरल केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७० (२), ६५ (१),३५१(२), ३५१ (३), माहिती तंत्रत्रान अधिनियमाच्या कलम ६६ (ई) (बी) अन्वये तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम ४,६, ८, १० अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच दोन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेत त्यांना भिवंडी येथील बाल न्यायालयात हजर केले जाणार आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक अमर मराठे यांनी दिलीआहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.