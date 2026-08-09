Nalasopara: मुलींची छेड काढल्याचा जाब विचारल्याने पिता-पुत्रावर जीवघेणा हल्ला; कोयत्याने सपासप वार, घटना CCTVत कैद

नालासोपारा : राज्यभरात दिवसेंदिवस हाणामारी, जीवघेणा हल्ला, धमकी देणं असे प्रकार घडत असल्याचे समोर येत आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार नालासोपारा पूर्व परिसरात घडला आहे. नालासोपारा येथे दिवसाढवळ्या भररस्त्यात पिता-पुत्रावर गुंडांनी धारदार कोयत्याने वार केले आहेत. या सर्व घटनेचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्व श्रीरामनगर परिसरात आज रविवार (ता.९) रोजी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. मदरसा आणि आजूबाजूच्या मुलींची छेडछाड होत असल्याचा जाब विचारायला गेलेल्या पितापुत्रावर दोन गुंडांनी कोयत्याने सपासप वार केले. या हल्ल्यानंतर आज्जू आणि आजीम हे दोन्ही आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.दरम्यान, भररस्त्यात झालेल्या या खळबळजनक घटनेत पिता आणि पुत्र शेरु खान आणि अतिक खान हे दोघेही जखमी झाले. हल्ल्यानंतर जखमींना तातडीने नालासोपारा येथील आयसीएस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या वडिलाची प्रकृती स्थिर असून मुलाची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेतील दोन्ही आरोपी त्याच परिसरातील रहिवासी असून याबाबत पेल्हार पोलीस आरोपींचा शोध घेत असून पुढील तपास करीत आहेत..Thane News: ठाणेकरांच्या खिशाला कात्री! मालमत्ता कर तसेच टीएमटीचे तिकीट दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.