मुंबई

Nalasopara: मुलींची छेड काढल्याचा जाब विचारल्याने पिता-पुत्रावर जीवघेणा हल्ला; कोयत्याने सपासप वार, घटना CCTVत कैद

Nalasopara Crime: मुलींची छेड काढल्याचा जाब विचारल्याने पिता पुत्रावर कोयत्याने वार केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Nalasopara Crime

Nalasopara Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नालासोपारा : राज्यभरात दिवसेंदिवस हाणामारी, जीवघेणा हल्ला, धमकी देणं असे प्रकार घडत असल्याचे समोर येत आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार नालासोपारा पूर्व परिसरात घडला आहे. नालासोपारा येथे दिवसाढवळ्या भररस्त्यात पिता-पुत्रावर गुंडांनी धारदार कोयत्याने वार केले आहेत. या सर्व घटनेचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
nalasopara
Marathi News Esakal
www.esakal.com