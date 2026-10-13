Nalasopara: लग्नाचे आमिष दाखवून हिंदू तरुणीवर वारंवार अत्याचार, ७०-८० तरुणींना फसवलं; अश्लील व्हिडिओ अन् फोटो काढत...

नालासोपारा : नालासोपारा येथे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका तरुणाने हिंदू तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत तिच्यासोबत अश्लील कृत्य केल्याची घटना घडली आहे. इतकेच नव्हे तर आरोपी तरुणाने तब्बल ७० ते ८० हिंदू तरुणींना फसवलं असून त्यांच्यासोबत गैरप्रकार केला आहे. या घटनेमुळे नालासोपारा परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नाचे आमिष दाखवून एका तरुणीवर वारंवार अत्याचार केला असल्याचा धक्कादायक प्रकार नालासोपाऱ्यात उघड झाला आहे. एका व्यायाम शाळेत मित्रांसोबत असताना आरोपीची पीडित तरुणीशी ओळख झाली. आरिफ अबू शेख असे आरोपी तरूणाचे नाव असून तरुणाने पीडित तरुणीची ओळख वाढवून तिला प्रेमाच्या जाळ्यात फसवले. तसेच तिला वेगवेगळे आमिष दाखवून, तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला, असे पीडित तरुणीने तक्रारीत म्हटले आहे..Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा .आरोपी आरिफ अबू शेख याने जवळपास ७० ते ८० हिंदू तरुणींना वेगवेगळे आमिष दाखवून, फसवून, त्यांच्यावर अत्याचार केले. तसेच त्यांचे अश्लील व्हिडिओ, फोटो काडून त्याचा गैरवापर केला, असा खळबळजनक आरोप देखील यावेळी करयात आला आहे..दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी आरिफ अबू शेख यासह आई रुक्शाना, नातेवाईक साहिल खान यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. नालासोपारा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BMS) कलम 299, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (2000) 67 (अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Thane Fire: ठाण्यात मध्यरात्री आगीचा थरार! एकामागोमाग २३ वाहनांनी घेतला पेट, परिसरात धुराचे मोठे लोट; Video Viral.हिदुत्ववादी संघटनेचा आरोपनालासोपाऱ्यातील या घटनेत पीडित तरूणी हिंदू असून आरोपी हा मुस्लिम असल्याने, या प्रकरणात हिदुत्ववादी संघटना कडून वेगवेगळे आरोप केल्या जात आहेत. मात्र याप्रकरणात पोलिसांनी तपास केल्या नंतर खरी सत्यता समोर येणार आहे. तसेच या सर्व प्रकरणात पोलिसांनी कॅमेरा समोर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.