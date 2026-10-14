नालासोपाऱ्यात १४ मजली इमारतीत अग्नितांडव, २ महिलांचा होरपळून मृत्यू; ३० ते ४० जणांची सुखरुप सुटका

नालासोपाऱ्यातील अचोळे परिसरातील वसई-लिंक रोडवर असलेल्या इंपिरियल हाईट्स या १४ मजली इमारतीला मंगळवारी रात्री उशिरा भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत दोन महिलांचा होरपळून मृत्यू झाला असून, आगीमुळे इमारतीतील चार मजल्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..मंगळवारी रात्री ११ ते साडेअकराच्या सुमारास इमारतीच्या दहाव्या मजल्यावर शॉर्ट सर्किट झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतर काही वेळातच आगीने मोठे रूप धारण केले. आग वेगाने पसरल्याने दहाव्या मजल्यासह जवळपासचे चार मजले आगीच्या विळख्यात आले. या दुर्घटनेत फाल्गुनी शाह आणि अश्विनी पारकर या दोन महिलांचा मृत्यू झाला. आग लागल्याचे समजताच इमारतीतील रहिवाशांमध्ये एकच धावपळ सुरू झाली. जीव वाचवण्यासाठी काही नागरिकांनी घराबाहेर धाव घेतली, तर काही रहिवाशांनी गॅलरीच्या माध्यमातून दुसऱ्या मजल्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला..मेडिकलमध्ये नशेच्या गोळ्या, इजेंक्शन कसं विकतोस? प्रश्न विचारताच मालकाचा गोळीबार, कार्यकर्त्याचा मृत्यू; Video Viral.घटनेची माहिती मिळताच वसई-विरार आणि मीरा-भायंदर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव पथकांनी इमारतीत अडकलेल्या रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. यावेळी ३० ते ४० रहिवाशांची सुखरूप सुटका करून त्यांना बाजूच्या एका हॉलमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले..आगीचे स्वरूप मोठे असल्याने अग्निशमन दलाला आग नियंत्रणात आणण्यासाठी सुमारे सहा तास प्रयत्न करावे लागले. अखेर जवानांनी आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. आगीमुळे घरातील सामानाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेत दोन महिलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पालिकेच्या आयुक्तांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.