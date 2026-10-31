मुंबई

नालासोपारा दुर्घटना! पोलिसांनी केला पंचनामा; लिफ्ट नेमकी कशामुळे कोसळली?

8 Injured as Elevator Plummets from 5th Floor: अपघाताची माहिती मिळताच नालासोपारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि तपास सुरू केला आहे. जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करून ही सात मजली इमारत बांधण्यात आली होती.
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संतोष कानडे
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Nalasopara incident: मुंबईजवळील नालासोपारा पश्चिमेकडील पाटणकर पार्क परिसरातील एका सात मजली इमारतीमध्ये शनिवारी दुपारी लिफ्ट अचानक वेगाने खाली कोसळून भीषण दुर्घटना घडली आहे. यात ८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पाटणकर पार्क येथील 'धनंजय ॲव्हेन्यू' या इमारतीत ही घटना घडली.

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