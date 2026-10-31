नालासोपारा दुर्घटना! पोलिसांनी केला पंचनामा; लिफ्ट नेमकी कशामुळे कोसळली?

Nalasopara incident: मुंबईजवळील नालासोपारा पश्चिमेकडील पाटणकर पार्क परिसरातील एका सात मजली इमारतीमध्ये शनिवारी दुपारी लिफ्ट अचानक वेगाने खाली कोसळून भीषण दुर्घटना घडली आहे. यात ८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पाटणकर पार्क येथील 'धनंजय ॲव्हेन्यू' या इमारतीत ही घटना घडली..प्रत्यक्षदर्शी व स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी शनिवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास ८ जण लिफ्टमधून पाचव्या मजल्यावरून तळमजल्याच्या दिशेने येत होते; त्याच वेळी तांत्रिक बिघाडामुळे लिफ्ट वेगाने थेट खाली कोसळली. लिफ्ट कोसळल्याचा प्रचंड मोठा आवाज ऐकून इमारतीमधील नागरिक तातडीने तळमजल्यावर धावले. रहिवाशांनी मोठी कसरत करून लिफ्टचा दरवाजा तोडला आणि आत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..Petrol Diesel Tax: पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! 31 ऑक्टोबरपासून डिझेलवरील टॅक्स वाढवला; पेट्रोल-डिझेल आता कितीला?.अपघाताची माहिती मिळताच नालासोपारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि तपास सुरू केला आहे. जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करून ही सात मजली इमारत बांधण्यात आली होती. साई किरण कंपनीचे विकासक धनंजय राऊत आणि राजीव कोटला यांनी या जुन्या इमारतीचे बांधकाम केले असून, सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी या इमारतीची गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली होती..Pune Crime : शिवाजीनगर न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ; पोलिसांना धक्काबुक्की प्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा.सोसायटीचे अध्यक्ष समीर धोंडे यांनी सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव लिफ्टमध्ये स्प्रिंग मेकॅनिझम बसवण्यात आले होते. दरम्यान, अचानक घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून लिफ्टच्या देखभालीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातोय.