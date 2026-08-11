मुंबई

Nalasopara Waterlogging : नालासोपारा पश्चिम परिसरात पूरसदृश स्थिती; आमदारांच्या कार्यालयातही शिरले पाणी

Heavy Rain : सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नालासोपारा पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसरात गुडघाभर पाणी साचले आहे. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने प्रवासी, पादचारी तसेच दुचाकी-चारचाकी चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Due to heavy rainfall, knee-deep water has accumulated on the roads in the vicinity of Nalasopara West

Due to heavy rainfall, knee-deep water has accumulated on the roads in the vicinity of Nalasopara West

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नालासोपारा पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसरात गुडघाभर पाणी साचले आहे. स्थानकाच्या आसपासच्या रस्त्यांवर आणि परिसरात गुडघाभर पाणी साचल्याने प्रवासी तसेच वाहनचालक यांना तारेवरची कसरत करत घराकडे जावे लागत आहे.

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