मुंबई

BMC Mayor: बीएमसीत सत्तेचा नवा अध्याय सुरू होणार! भाजपच्या 'या' पाच महिला नगरसेवक शर्यतीत; कुणाला संधी मिळणार?

BJP Women Corporators Top List For BMC Mayor: बीएमसीच्या नवीन महापौरपदी महिलाच बसणार आहे. भाजपच्या 'या' पाच महिला नगरसेवक शर्यतीत असल्याचे समोर आले आहे.
BJP Women Corporators Top List For BMC Mayor

BJP Women Corporators Top List For BMC Mayor

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बीएमसीच्या महापौरपदाबद्दल सस्पेन्स कायम आहे. आता महिला महापौर होणार हे निश्चित झाले आहे. लॉटरी पद्धतीने महिलांच्या कोट्यातून महापौरपद वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे भाजप कोणत्या महिला नगरसेवकाला महापौरपदी नियुक्त करेल असा प्रश्न निर्माण होतो. बीएमसीच्या २२७ जागांपैकी भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या. दोन्ही पक्षांना ११४ जागांपैकी पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी, त्यांच्या एकूण ११८ जागांमुळे त्यांना परस्पर संमतीने स्वतःचा महापौर निवडता येतो.

Loading content, please wait...
Bjp
mumbai mayor
BMC
mayor
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.