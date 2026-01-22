BMC Mayor: बीएमसीत सत्तेचा नवा अध्याय सुरू होणार! भाजपच्या 'या' पाच महिला नगरसेवक शर्यतीत; कुणाला संधी मिळणार?

बीएमसीच्या महापौरपदाबद्दल सस्पेन्स कायम आहे. आता महिला महापौर होणार हे निश्चित झाले आहे. लॉटरी पद्धतीने महिलांच्या कोट्यातून महापौरपद वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे भाजप कोणत्या महिला नगरसेवकाला महापौरपदी नियुक्त करेल असा प्रश्न निर्माण होतो. बीएमसीच्या २२७ जागांपैकी भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या. दोन्ही पक्षांना ११४ जागांपैकी पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी, त्यांच्या एकूण ११८ जागांमुळे त्यांना परस्पर संमतीने स्वतःचा महापौर निवडता येतो..एक गोष्ट निश्चित आहे की, महापौरपद दोन्ही पक्षांपैकी एका पक्षाकडे जाईल. त्यांना दोन महिला नगरसेवकांपैकी एकाची निवड करावी लागेल. भाजप या महिला नगरसेवकांपैकी एकाला महापौर म्हणून नियुक्त करू शकते. भाजप प्रभाग क्रमांक २ मधून विजयी झालेल्या तेजस्वी घोसाळकर, प्रभाग १३ मधून राणी द्विवेदी, प्रभाग १४ मधून सीमा शिंदे, प्रभाग १५ मधून जिज्ञासा शाह, प्रभाग १६ मधून श्वेता कोरगावकर आणि प्रभाग १७ मधून शिल्पा सांगुरे या उमेदवारांपैकी एकाची निवड करू शकते. .या उमेदवारांमध्ये सर्वात प्रमुख उमेदवार म्हणजे तेजस्वी घोसाळकर. त्या दिवंगत शिवसेना (यूबीटी) नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये फेसबुक लाईव्ह दरम्यान व्यापारी मॉरिस नोरोन्हा यांनी त्यांच्या पतीची गोळ्या घालून हत्या केली होती. तेजस्वी घोसाळकर या शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवक आहेत. २०१७ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत घोसाळकर यांनी शिवसेना ठाकरे गटाकडून वॉर्ड क्रमांक १ जिंकला. बीएमसी निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच तेजस्वी भाजपमध्ये सामील झाल्या. भाजपने त्यांना प्रभाग क्रमांक १ मधून उमेदवारी दिली होती. त्यांनी ही निवडणूक जिंकली. ज्यामुळे त्यांना भाजपचे महापौर बनवण्यात आले..राणी द्विवेदी यांचे नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी वॉर्ड क्रमांक १३ मधून निवडणूक जिंकली. राणा या भाजप महाराष्ट्राच्या सचिव आणि प्रवक्त्या देखील आहेत. त्या भाजपच्या माजी उपाध्यक्ष होत्या. त्या पूर्वी राष्ट्रीय हॉकी खेळाडू होत्या. त्यानंतर वॉर्ड क्रमांक १६ मधून विजयी झालेल्या श्वेता कोरगावकर यांचा क्रमांक लागतो. वॉर्ड क्रमांक १४ मधून विजयी झालेल्या सीमा शिंदे यांचाही या यादीत समावेश आहे. याशिवाय वॉर्ड क्रमांक १५ मधून विजयी झालेल्या जिज्ञासा शाह आणि वॉर्ड क्रमांक १७ मधून विजयी झालेल्या शिल्पा सांगुरे यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.