Nana Patekar Voting : पुणे ते मुंबई प्रवास करत नाना पाटेकरांनी मतदानाचा हक्क बजावला, मराठीमध्ये आवाहन करत म्हणाले, आपला हक्क...

Celebrity Voting Maharashtra : नाना पाटेकर यांनी पुणे ते मुंबई प्रवास करून मतदानाचा हक्क बजावला. ‘आपला हक्क आहे’ असं सांगत त्यांनी मराठीमध्ये मतदानाचं महत्त्व स्पष्ट केलं.
Marathi Actor Nana Patekar : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीसाठी मराठी मुद्दावरून जोरदार रान तापले आहे. सकाळपासून मुंबईतील अनेक सेलेब्रिटींनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केल्यानंतर त्यांनी नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले.

