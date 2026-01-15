Nana Patekar Voting : पुणे ते मुंबई प्रवास करत नाना पाटेकरांनी मतदानाचा हक्क बजावला, मराठीमध्ये आवाहन करत म्हणाले, आपला हक्क...

Marathi Actor Nana Patekar : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीसाठी मराठी मुद्दावरून जोरदार रान तापले आहे. सकाळपासून मुंबईतील अनेक सेलेब्रिटींनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केल्यानंतर त्यांनी नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले..नाना पाटेकर म्हणाले, “मतदान करणे हेच माझ्या अस्तित्वाचे चिन्ह आहे, असे मला वाटते. यासाठी मी पुण्याहून ३ ते ४ तासांचा प्रवास करून येथे आलो असून मतदान करून लगेच परत जात आहे. त्यामुळे सर्वांनी आवर्जून मतदान करावे.” लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..मतदानाच्या पूर्वसंध्येला आज विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी थेट मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यावर भर दिला. मुंबईत ठाकरे बंधू हे मुंबादेवीच्या दर्शनाला गेले होते. प्रचाराच्या रणधुमाळीत ‘विकास’ हरवल्याने मुद्द्याचे राजकारण कधी गुद्यावर गेले हे कळलेच नाही..अखेरच्या टप्प्यामध्ये नागरी समस्यांना सर्वच उमेदवारांनी केराची टोपली दाखविताना आरोप-प्रत्यारोपांवर लक्ष केंद्रित केल्याने सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. आजचा दिवस मतदारांसाठी निर्णायक ठरेल कारण त्यांचा कौल मतदानयंत्रांमध्ये बंद होईल. आपल्या प्रभागातील प्रश्न सोडविणारा कारभारी निवडायचा की दुसऱ्याच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणारा, याचा निर्णय जनतेला घ्यायचा आहे..Mumbai–Pune Municipal Elections: निकालापूर्वीच ‘निकाल’ लागला? मुंबई–पुण्यात कुणाची सत्ता? जागांचं गणित सांगणारी सर्वात मोठी बातमी!.या निवडणुकीत पक्षातील कार्यकर्त्यांनीच आव्हान दिल्याने तसेच युतीमध्ये शिरजोरी करून बाहेरच्यांना उमेदवारी दिल्याने बंडखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक ठिकाणी तिरंगी लढती दिसतील. या महापालिका निवडणुकीने काही ठिकाणी नवीन युती आणि आघाड्यांची समीकरणे जुळविली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.