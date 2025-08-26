मुंबई

Defamation Case : संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणेंवर खटला चालणार, 11 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी...नेमकं काय म्हणाले होते?

Sanjay Raut Defamation Case Update : संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणे यांच्यावर खटला चालणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
Sanjay Raut Defamation Case Update
Sanjay Raut Defamation Case Updateesakal
Shubham Banubakode
Updated on

भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत एक विधान केलं होतं. त्यानंतर संजय राऊत यांनी राणे यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. याच प्रकरणी आता नारायण राणे यांच्यावर खटला चालणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Narayan Rane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com