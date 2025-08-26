Defamation Case : संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणेंवर खटला चालणार, 11 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी...नेमकं काय म्हणाले होते?

भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत एक विधान केलं होतं. त्यानंतर संजय राऊत यांनी राणे यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. याच प्रकरणी आता नारायण राणे यांच्यावर खटला चालणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे..समन्सला दिलं होतं आव्हानसंजय राऊत यांनी मानहानीचा दावा दाखल करताच माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने २३ एप्रिल २०२५ रोजी नारायण राणे यांना समन्स बजावले होते. या समन्सला राणे यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने राणे यांचा अर्ज फेटाळून लावत दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स कायम ठेवले होते..Sanjay Raut : पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणं म्हणजे देशद्रोहच! आशिया चषकातील सामन्यावरून राऊतांचा मोदी सरकारवर घणाघात....आज दंडाधिकारी न्यायालयात हजरत्यानुसार नारायण राणे आज माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर झाले होते. यावेळी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना, "तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे का?" असा प्रश्न विचारला. त्यावर नारायण राणे यांनी फक्त "नाही" असे उत्तर दिले. त्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले..Sanjay Raut : जे पक्ष फोडले, त्यांचीच मते मागता? उपराष्ट्रपती निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची विचारणा.काय म्हणाले होते नारायण राणे?नारायण राणे यांनी संजय राऊत यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत एक विधान केले होते. "संजय राऊत यांना पहिल्यांदा मी खासदार बनवले, निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे दिले. मतदार यादीत त्यांचे नाव नव्हते. तेही मी टाकायला लावले," असे नारायण राणे म्हणाले होते. याविरोधातच संजय राऊत यांनी राणे यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.