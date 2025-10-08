मुंबई

Narendra Modi: राजकारणाचा खरा पाया कोणता? नरेंद्र मोदींनी दिलेले उत्तर चर्चेत, काँग्रेसवर आगपाखड करत नेमकं काय म्हणाले?

Narendra Modi Speech In Navi Mumbai: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केल्यानंतर एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरचे कौतुक केले. काँग्रेस पक्षावर कडक टीका केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. १९,६५० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर एका सार्वजनिक सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मुंबईला आज दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाले आहे. हे विमानतळ आशियातील सर्वात मोठे कनेक्टिव्हिटी हब म्हणून या प्रदेशाची स्थापना करण्यात मोठी भूमिका बजावेल."

