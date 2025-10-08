Narendra Modi: राजकारणाचा खरा पाया कोणता? नरेंद्र मोदींनी दिलेले उत्तर चर्चेत, काँग्रेसवर आगपाखड करत नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. १९,६५० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर एका सार्वजनिक सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मुंबईला आज दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाले आहे. हे विमानतळ आशियातील सर्वात मोठे कनेक्टिव्हिटी हब म्हणून या प्रदेशाची स्थापना करण्यात मोठी भूमिका बजावेल.".पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज मुंबईत पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो आहे. यामुळे मुंबईचा प्रवास सोपा होईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल. मागील सरकारने काम थांबवले होते. भाजप सरकारच्या काळात मुंबईच्या विकासाला एक नवीन आयाम मिळाला आहे. उडान योजनेचा सर्वांना फायदा झाला आहे. विमानतळामुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. आमचे लक्ष लोकांचे जीवन सोपे करण्यावर आहे. .Navi Mumbai Airport Inauguration : नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींकडून दि.बा.पाटील यांचा विशेष उल्लेख, म्हणाले....ते पुढे म्हणाले की, तरुणाई ही आमची ताकद आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही भारतातील सर्वात गतिमान शहरांपैकी एक आहे. म्हणूनच, २००८ मध्ये दहशतवाद्यांनी मोठ्या हल्ल्यासाठी मुंबईची निवड केली. त्यावेळी काँग्रेस सरकार सत्तेत होते. ज्याने कमकुवतपणाचा अंदाज लावला आणि दहशतवादाला शरण गेले. आपल्यासाठी आपल्या देशाच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. आजचा भारत दाराशी येऊन जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान जगाने हे पाहिले..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपण अशा संस्कृतीत वाढलो आहोत जिथे राष्ट्रीय धोरण हा राजकारणाचा पाया आहे. आपल्यासाठी, पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेला प्रत्येक पैसा हा आपल्या नागरिकांच्या सोयी आणि परवडण्यायोग्यतेत वाढ करण्याचे साधन आहे. दुसरीकडे, देशात एक राजकीय प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे जी लोकांच्या सोयीपेक्षा सत्तेत असलेल्यांच्या सोयीला प्राधान्य देते. हेच लोक विकासात अडथळा आणतात. आज उद्घाटन झालेली मेट्रो लाईन आपल्याला त्यांच्या कारनाम्यांची आठवण करून देते. मी त्याच्या भूमिपूजन समारंभात सहभागी झालो होतो..त्यावेळी लाखो मुंबईतील कुटुंबांना आशा होती की त्यांच्या समस्या कमी होतील. परंतु सत्तेत आलेल्या सरकारने हे काम तात्पुरते थांबवले. त्यांना पुन्हा सत्ता मिळाली, परंतु देशाला हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आणि वर्षानुवर्षे गैरसोय सहन करावी लागली. आता, मेट्रो मार्गामुळे, २-२.३० तासांचा प्रवास ३०-४० मिनिटांवर येईल. मुंबईत, जिथे प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो, तिथे मुंबईतील लोक ३-४ वर्षांपासून या सुविधेपासून वंचित होते. हे पापापेक्षा कमी नाही, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..Narendra Modi: ''स्वदेशी वस्तू खरेदी करा, देशाचं साम्राज्य दाखवून द्या'', नवी मुंबईतून पंतप्रधान मोदींचं आवाहन.ते पुढे म्हणाले की, जीएसटीमधील पुढच्या पिढीतील सुधारणांमुळे वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे देशातील लोकांची शक्तीही वाढली आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, या नवरात्रीत विक्रीचे अनेक रेकॉर्ड मोडले गेले. आमचे सरकार देशवासीयांचे जीवन सुधारण्यासाठी आणि देशाला बळकट करण्यासाठी अशी पावले उचलत राहील. पण मी तुम्हाला स्वदेशी स्वीकारण्याचे आवाहन करतो. "गर्वाने म्हणा, ही स्वदेशी आहे" हा प्रत्येक घराचा आणि बाजारपेठेचा मंत्र असला पाहिजे. घरातून येणारा पैसा घरातच राहिला पाहिजे. जेव्हा संपूर्ण भारत स्वदेशीचा स्वीकार करेल तेव्हा भारताची शक्ती वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.