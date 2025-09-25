Narendra Patil Accident : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीत बसताना नरेंद्र पाटील खाली कोसळले अन्...

Summaryअपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.कार्यक्रमादरम्यान एशियन पेंट कंपनीचे कर्मचारी आणि नागरिकांनी घोषणाबाजी करून मागण्या मांडल्या.कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री पुढच्या दौऱ्यावर निघाल्यावेळी ही घटना घडली..आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांचा किरकोळ अपघात घडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीत बसताना त्यांचा तोल गेला आणि ते खाली कोसळले. चालकाने गाडी अचानक पुढे नेल्याने हा अपघात झाला, यात नरेंद्र पाटील यांनी किरकोळ जखम झाली आहे. ते खाली कोसळताच पोलिस कर्मचारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना सावरले. मात्र या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज नवी मुंबईतील एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यांच्या यांच्या भाषणावेळी गोंधळ घालण्यात आला.एशियन पेंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी घोषणा देत मागण्या केल्या यानंतर लगेच नवी मुंबईतील काही नागरिकांनी सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना फलक दाखवले. यामुळे थोडा वेळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. .Narendra Patil: आर्थिक निकषाच्या आरक्षणाने जातिभेद संपेल : माजी आमदार नरेंद्र पाटील; ‘मराठा आरक्षणाबाबत सध्या ऐतिहासिक निर्णय' .कार्यक्रम संपताच मुख्यमंत्री पुढच्या दौऱ्यासाठी निघाले दरम्यान नरेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर ताफ्यातील दुसऱ्या गाडीत बसण्याचा प्रयत्न केलाम मात्र चालकाने गाडी पुढे नेल्याने त्यांचा तोल गेला आणि ते खाली कोसळले. या घटनेत पाटील यांना किरकोळ जखम झाली आहे..FAQsप्र.१: नरेंद्र पाटील यांना किती दुखापत झाली? 👉 त्यांना फक्त किरकोळ दुखापत झाली आहे.प्र.२: हा अपघात कसा घडला? 👉 गाडीत बसताना चालकाने अचानक गाडी पुढे नेल्याने पाटील यांचा तोल गेला.प्र.३: नरेंद्र पाटील कोण आहेत? 👉 ते आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.प्र.४: हा अपघात कुठे घडला? 👉 हा अपघात नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमानंतर घडला.प्र.५: या कार्यक्रमात काय गोंधळ झाला होता?( 👉 एशियन पेंट कंपनीचे कर्मचारी आणि काही नागरिकांनी घोषणा देऊन मागण्या केल्या.प्र.६: अपघातानंतर पाटील यांना कोणी सावरले? 👉 पोलिस कर्मचारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना तात्काळ सावरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.