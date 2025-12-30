मुंबई

Naresh Manera: पक्षाची अधोगती होतेय, दुसरीकडे जाऊन निष्ठा गमावणार नाही; ठाकरेंच्या शिलेदारानं निवडणुकीतून घेतली माघार

Municipal Corporation Election: ठाकरे गटाचे शिलेदार माजी उपमहापौर यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Thackeray Group Naresh Manera withdraws from election

Thackeray Group Naresh Manera withdraws from election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ठाकरे गटाचे शिलेदार माजी उपमहापौर नरेश मणेरा यांनी राजकीय संन्यास घेतला आहे. ठाण्यात पक्षाची अधोगती होत असून, दुसऱ्या पक्षात जाऊन निष्ठा गमावण्यापेक्षा यापुढे कोणतीच निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे ठाण्यातील ठाकरे गटाच्या नेतृत्वावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Uddhav Thackeray
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Mumbai BMC Elections
Municipal election
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com