Naresh Manera: पक्षाची अधोगती होतेय, दुसरीकडे जाऊन निष्ठा गमावणार नाही; ठाकरेंच्या शिलेदारानं निवडणुकीतून घेतली माघार

ठाणे : ठाकरे गटाचे शिलेदार माजी उपमहापौर नरेश मणेरा यांनी राजकीय संन्यास घेतला आहे. ठाण्यात पक्षाची अधोगती होत असून, दुसऱ्या पक्षात जाऊन निष्ठा गमावण्यापेक्षा यापुढे कोणतीच निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे ठाण्यातील ठाकरे गटाच्या नेतृत्वावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..शिवसेनेते दोन गट झाल्यानंतर हातावर मोजण्या इतकेच माजी नगरसेवक ठाकरे गटात टिकून राहिले होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी आपला किल्ला लढवत ठाण्यात ठाकरे गट जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये माजी उपमहापौर नरेश मणेरा यांचे नाव सन्मानाने घेतले जात होते. घोडबंदरच्या आनंदनगर भागात त्यांचा दांडगा जनसंपर्क होता. प्रभाग क्रमांक एकमधून सलग नगरसेवक म्हणून ते या प्रभागातून निवडून येत होते..ठाकरे गटाला धक्कापालिका निवडणुकीत मणेरा परत कमबॅक करतील, अशी अपेक्षा होती. ठाकरे गटातून त्यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात होती, पण यापुढे निवडणूकच लढवणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी सकाळकडे व्यक्त केली आहे. शिंदे गटाकडे पदाधिकाऱ्यांची फौज असताना ठाकरे गटाचे आतापर्यंत साथ देणारे शिलेदारही साथ सोडून जात असल्यामुळे धक्का मानला जात आहे..रणनीती कमकुवतयुतीमुळे अनेक इच्छुकांचा नाराज गट तयार झाला आहे. त्यापैकी काहींचा ठाकरे गटातून उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रविवारी रात्री भाजपच्या अशाच एका इच्छुकाने उमेदवारीसाठी माजी खासदार राजन विचारे यांची भेट घेतली होती. पॅनेलमधील दोन जागा निवडून आणण्याची हमीही देण्यात आली, पण मनसेला जागावाटप झाल्याचे कारण देत त्याला परत पाठवल्याचे समजते..