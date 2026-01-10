मुंबई

NMMC Election: गणेश नाईक पार्टीविरोधात शिवसेनेची लढाई, जाहीरनामा प्रकाशनावेळी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; नेमकं काय घडलं?

Naresh Mhaske On Ganesh Naik: नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचा ‘काळ्या दगडावरची भगवी रेघ - नवी मुंबई नवं सरकार’ हा जाहीरनामा खासदार नरेश म्हस्के यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला. या वेळी त्यांनी थेट गणेश नाईक यांच्यावर गंभीर आरोप करीत शिवसेनेची लढाई भाजपशी नसून ‘जीएनपी’ म्हणजेच गणेश नाईक यांच्या राजकारणाविरोधात आहे.

