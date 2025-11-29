Raj Thackeray : साधूंच्या नावाखाली संधिसाधूपणा! नाशिकमधील तपोवण प्रकरणावर राज ठाकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका, मनसेच्या सत्ताकाळातील नियोजनही सांगितलं...

आगामी २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आणि नाशिक मनपा प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. या कुंभमेळ्यासाठी देश विदेशातून साधू आणि महंत नाशिकमध्ये दाखल होणार आहेत. या साधूंच्या राहण्यासाठी साधूग्रामही उभारलं जाणार आहे. मात्र, या साधूग्रामसाठी तपोवन भागातील झालं मोठ्या प्रमाणात तोडली जाणार असल्याची माहिती आहे. .मनपाच्या या निर्णयावरूनच मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वृक्षतोडीला नाशिकच्या नागरिकांकडून सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांकडूनच विरोध केला जातो आहे. यात आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही याबाबत त्यांची भूमिका स्प्ट केली आहे. राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी मनसेच्या कार्यकाळात झालेल्या कुंभमेळ्याच्या नियोजनाबाबतही सांगितलं आहे...Raj Thackeray : रात्र वैऱ्याची, गाफील राहू नका! मुंबई मनपाची ही शेवटची निवडणूक, त्यानंतर...; राज ठाकरेंचा थेट इशारा.काय म्हणाले राज ठाकरे?''आज कुंभमेळ्याचं कारण दाखवून झाडं तोडायची, साधूंच्या नावाने ती जमीन सपाट करून घ्यायची आणि मग नंतर पुढे ती आपल्या लाडक्या उद्योगपतीला दान करायची. इतकाच विचार या सरकारचा असणार. नाहीतरी सध्या महाराष्ट्रात दुसरं काय सुरू आहे? जमिनी गिळणं नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार, त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांची वर्तुळं करताना दिसतायत'', असं राज ठाकरे म्हणाले..''ही झाडं तोडून त्याची भरपाई म्हणून दुसरीकडे झाडं लावली जातील, असली पोकळ आश्वासनं सरकारने देऊच नये कारण असं कधी होत नाही. सरकारकडे जर दुसरीकडे पाचपट झाडं लावायला जागा आहे तर मग तिकडेच साधुग्राम करावं. सरकारने साधूंच्या नावाखाली उद्योगपतींच्या घशात काहीतरी टाकण्याचा संधिसाधूपणा करू नये'', अशी टीकाही त्यांनी केली..पुढे बोलताना त्यांनी मनसेच्या सत्ताकाळात झालेल्या कुंभमेळ्याचं नियोजन कसं केलं होतं, हेही सांगितलं. ''महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महापालिकेच्या सत्ताकाळात पण कुंभमेळा झाला. त्यावेळेला आम्ही भरपूर पायाभूत सुविधा उभारल्या. त्यावेळच्या नगरसेवकांचा आणि प्रशासनाचा उत्तम संवाद होता, त्यामुळे कामं करताना जनतेला काय हवं आहे याचा विचार केला गेला'', असं ते म्हणाले..Raj Thackeray Angry Reaction: ‘’निवडणूक आयोगाची पत्रकारपरिषद पाहून, तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता...’’.''एकूणच नियोजन इतकं उत्कृष्ट होतं की तेव्हाच्या महापौरांचा,नगरसेवकांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि तत्कालीन आयुक्तांचा, प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून, थेट अमेरिकेत सत्कार झाला होता. आम्हाला या पायाभूत सुविधा उभ्या करताना कुठली झाडं तोडावी लागली नाहीत. मग आत्ता या कुंभमेळ्यासाठी झाडं का तोडावी लागत आहेत?'', असा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला..''नाशिककरांचा या वृक्षतोडीला तीव्र विरोध आहे. नाशिकरांना माझं आवाहन आहे की तुम्ही ठाम रहा, तुमच्या पाठीशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उभी राहील. यामध्ये खरतर कोणतेच राजकारण नाही, या आता होणाऱ्या निवडणुकांनंतरदेखील आमचा या वृक्षतोडीला विरोधच राहील. माझं सरकारला आवाहन आहे की उगाच संघर्ष वाढवू नका. लोकांचं काय म्हणणं आहे त्याचा कधीतरी आदर राखला जाईल असं पहा. तरीपण सरकारने संघर्षाची भूमिका घेतली तर जनतेच्या बरोबर या लढ्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहेच आणि असेल'', असेही राज ठाकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.