जयेश शिरसाटमुंबई : गुन्हेगारी मोडून काढण्यात, आटोक्यात ठेवण्यात देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत मोजला जाणारा गुन्ह्यांचा दर किंवा प्रमाणानुसार (क्राइम रेट) कोलकाता, हैदराबाद, पुणे आणि मुंबई ही महानगरे अनुक्रमे पहिल्या चार स्थानांवर आहेत, तर कोची, दिल्ली, सुरत, जयपूर, इंदूर आदी शहरांमधील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरोने (एनसीआरबी)) नुकताच जारी केलेला ताजा अहवाल स्पष्ट करतो. .एनसीआरबीने २०२३ मध्ये भारतीय दंड संहिता आणि विशेष स्थानिक कायद्यांनुसार नोंद झालेल्या दखलपात्र गुन्हे आणि लोकसंख्या आदींची सांगड घालत विस्तृत अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देश, राज्य आणि महानगरांमध्ये दाखल दखलपात्र गुन्ह्यांचा ठोकताळा आहे. राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांसोबत २० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या १९ महानगरांची या विश्लेषणासाठी निवड करण्यात आली असून, त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन शहरांचा समावेश आहे..Mumbai Metro: मेट्रो-१ चा प्रवास घाट्याचा! उत्पन्न वाढीसाठी एमएमआरडीएचा मास्टर प्लॅन.एनसीआरबी आणि वरिष्ठ आजी-माजी अधिकाऱ्यांनुसार नोंद गुन्ह्यांच्या आकडेवारीपेक्षा लोकसंख्येच्या तुलनेत काढला जाणारा गुन्ह्यांचा दर किंवा प्रमाण महत्त्वाचे ठरते. संबंधित प्रदेशाच्या लोकसंख्येस (लाखात) नोंद गुन्ह्यांच्या संख्येने भागून हे प्रमाण काढले जाते. एखाद्या प्रदेशात नोंद गुन्ह्यांची संख्या कमी आणि प्रमाण जास्त असल्यास ती बाब चिंतेचा विषय बनते. त्यामुळे देशातील पोलिस यंत्रणा संख्येऐवजी गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक कारवाया, उपाययोजना आखतात..२०२३ मध्ये एकूण ११.४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या १९ महानगरांमध्ये ९.४४ लाख दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यानुसार गुन्ह्यांचे प्रमाण ८२८ अर्थात एक लाख लोकसंख्येमागे ८२८ इतके भरले. या प्रमाणाचा विचार केल्यास कोलकातामध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त ८४, हैदराबादमध्ये ३३२, पुण्यात ३३७ तर मुंबईत ३५५ गुन्हे घडले. या चार महानगरांमध्ये मुंबईची लोकसंख्या सर्वाधिक १.८४ कोटी आहे. कोलकाताची १.४१, हैदराबादची ७६ लाख आणि पुण्याची ५० लाख इतकी लोकसंख्या आहे. या महानगरांमध्ये २०२३ मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या मुंबईत ६५, ४४१, कोलकात्यात ११,८४३, हैदराबादेत २५,७४९ तर पुण्यात १७,०२२ इतकी आहे..या अहवालानुसार सर्वाधिक गुन्हेगारी केरळच्या कोची आणि दिल्ली शहरात असल्याचे स्पष्ट होते. कोचीतील गुन्हेगारीचे प्रमाण तब्बल ३,१९२ इतके आहे. १९ महानगरांच्या सरासरी प्रमाणापेक्षा तब्बल २,३६४ गुन्हे कोचीत अधिक घडले. त्यामागोमाग दिल्ली २,०१५, सुरत १,३७७, जयपूर १,२७७ आणि इंदूरचे प्रमाण १,१११ इतके आहे..मुंबईत वसलंय दक्षिण भारतीय भक्ती, संस्कृती आणि उत्सवांचे केंद्र; तुम्हाला याविषयी माहिती आहे का?.मुंबई गुन्हेगारीत कुठे?भारतीय दंड संहितेप्रमाणे हत्या, हत्येचा प्रयत्न, हाणामारी, अपहरण, बलात्कार विनयभंग, अनैसर्गिक अत्याचार, पाठलाग ॲसिड हल्ला, आत्महत्या, मानवी तस्करी, रस्त्यावरील अपघात यासह मानवी शरीराला इजा पोहचवणे या आणि अशा मानवी शरीरास इजा पोहचवणाऱ्या गुन्ह्यांत मुंबईचा १७ वा क्रमांक लागतो. अर्थात अशा गुन्हे प्रकारात मुंबई १७ व्या स्थानी अर्थात तिसरे सुरक्षित शहर ठरले..असे ठरते प्रमाणएनसीआरबी आणि वरिष्ठ आजी-माजी अधिकाऱ्यांनुसार नोंद गुन्ह्यांच्या आकडेवारीपेक्षा लोकसंख्येच्या तुलनेत काढला जाणारा गुन्ह्यांचा दर किंवा प्रमाण महत्त्वाचे ठरते. संबंधित प्रदेशाच्या लोकसंख्येस (लाखात) नोंद गुन्ह्यांच्या संख्येने भागून हे प्रमाण काढले जाते..मुंबई, दिल्ली आणि कोचीतील तुलनाकेरळच्या कोची शहराची लोकसंख्या अवघी २१ लाख असून तिथे ६७,६१६ दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. दिल्लीची लोकसंख्या १.६३ कोटी (कोचीच्या आठ पट) आहे. तेथे तब्बल ३,४३,४८३ गुन्हे नोंद झाले. मुंबईची लोकसंख्या १.८४ कोटी (कोचीच्या नऊ पट) आहे. मात्र, मुंबईतील नोंद गुन्ह्यांची सख्या या दोन्ही शहरांच्या तुलनेत कमी (६५,४४१) इतकी आहे..शारीरिक गुन्हेइंदूर ७,७२१ गुन्हे, ३५६ प्रमाण, १ क्रमांकपाटणा ५,१५४ गुन्हे, २५२ प्रमाण, २ क्रमांकजयपूर ५,९२९ गुन्हे, १९३ प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ९,८३८ गुन्हे, ५३.४ प्रमाण, १७ क्रमांकएकूण ९२,६१० गुन्हे, ८१.२ प्रमाणमालमत्तेची चोरीदिल्ली २,३७,२२४ गुन्हे, १,४५४ प्रमाण, १ क्रमांकजयपूर ११,३०४ गुन्हे, ३६९ प्रमाण, २ क्रमांकपाटणा ७,०१० गुन्हे, ३४३ प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई १३,००२ गुन्हे, ७० प्रमाण, १३ क्रमांकएकूण ३२,८१०० गुन्हे, २८८ प्रमाणमहिलांवरील गुन्हेजयपूर ३,८७२ गुन्हे, २६६ प्रमाण, १ क्रमांकलखनऊ २,९०२ गुन्हे, २१० प्रमाण, २ क्रमांकइंदूर १,९१९ गुन्हे, १८५ प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ६,०२५ गुन्हे, ७१ प्रमाण, १३ क्रमांकएकूण ५१,३९३ गुन्हे, ९५ प्रमाण.सायबर गुन्हेबंगळुर १७,६३१ गुन्हे, २०७ प्रमाण, १ क्रमांकहैदराबाद ४,८५५ गुन्हे, ६३ प्रमाण, २ क्रमांकलखनऊ १,४५३ गुन्हे, ५० प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ४,१३१ गुन्हे, २२ प्रमाण, ५ क्रमांकएकूण ३३,९५५ गुन्हे, ३० प्रमाणसार्वजनिक शांततेचा भंग जयपूर ४५६ गुन्हे, १४.८ प्रमाण, १ क्रमांककोची २६६ गुन्हे, १२.६ प्रमाण, २ क्रमांककोझिकोडे १७२ गुन्हे, ८.५ प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ३५४ गुन्हे, १.९ ११ प्रमाणएकूण २,९६५गुन्हे, २.६प्रमाणअन्य आयपीसी गुन्हेकोची १९,५४४ गुन्हे, ९२३ प्रमाण, १ क्रमांककोझिकोडे ८,३०२ गुन्हे, ४०९ प्रमाण, २ क्रमांकदिल्ली ६०,४३२ गुन्हे, ३७० प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ११,६२८ गुन्हे, ६० प्रमाण, १४ क्रमांकएकूण १,८२,७८३ गुन्हे, १६० प्रमाणआर्थिक गुन्हेजयपूर ५,३०४ गुन्हे, १७३ प्रमाण, १ क्रमांकपाटणा १,८६१ गुन्हे, ९१ प्रमाण, २ क्रमांकलखनऊ २,४४६ गुन्हे, ८४ प्रमाण, ३ क्रमांकमुंबई ६,४७६ गुन्हे, ३५ प्रमाण, ११ क्रमांकएकूण ४१,२२० गुन्हे, ३६ प्रमाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 