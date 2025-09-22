Mumbai News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची द्वारं उघडणारी नवदुर्गा

मुंबई - पोटापाण्यासाठी आपले तांडे-वस्ती सोडून गुजरातमधल्या बारडोली आदी परिसरात ऊसतोड कामगार म्हणून स्थलांतरीत झालेल्या कुटुंबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून कुटुंबासोबत झालेले मुलांचे स्थलांतर रोखण्याचे महनीय कार्य धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अंचाडे तांड्यावरील शिक्षिका अरूणा पवार केले आहे..नवदुर्गेच्या घटस्थापनेच्याच पहिल्या दिवशी या शिक्षणातील नवदुर्गा ठरलेल्या पवार यांचा शालेय शिक्षण विभागाने आज मुंबईत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.अंचाडे या बंजारा तांड्यावर शिक्षणाची गंगा प्रवाहित करणाऱ्या शिक्षिका पवार यांच्या कार्याचा गौरव शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला असला तरी त्यांच्या कार्याने राज्यातील असंख्य शिक्षिका आणि पोटापाण्यासाठी ऊसतोडीचे काम करणाऱ्या पालकांनाही अशा शिक्षिकेच्या कार्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा एक आदर्श पायंडा निर्माण झाला आहे..बीए,बीएडचे शिक्षण घेतलेल्या अरुणा पवार या धुळे जवळच असलेल्या बीरडाने या गावच्या. गोरगरीब मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा अधिक चांगल्या करण्याठी त्यांनी प्रण केला आणि त्यातून त्या या क्षेत्राकडे वळल्या. शिक्षिका झाल्यानंतर त्यांनी आपली दोन्ही मुले जिल्हा परिषदेच्या आपल्याच शाळेत शिकवून ते उच्चशिक्षित केली.गोरगरीब आणि तांड्यांवरील स्थलांतर होऊन आपल्या आईवडिलांसोबत गुजरातच्या बारडोली आदी पररिसरात गेलेल्या ६० हून अधिक मुलांना परत तांड्यावर आणून त्यांना आपल्या आईसारखी वागणूक देत त्यांना शिक्षण दिले..पहिली ते चौथीच्या वर्गात शिक्षण घेणारी ही मुले आपल्या आईवडिलांपासून आजी-आजोबा, मावशी आदींजवळ ठेवण्यासाठी त्यांनी प्रत्येकांमध्ये समन्वय साधला. रोज रात्री या मुलांना आपल्या आई-वडिलांसोबत कधी फोनवर तर कधी व्हिडीओ कॉलिंगच्या माध्यमातून संवाद ठेवत मुलांना अंचाडे तांड्यावर रमवून ठेवले. त्यांच्या आरोग्यापासून ते त्यांना लागणाऱ्या शालेय साहित्याची सगळी काळजी घेतली..तांड्यावरील शाळेचा केला कायापालटमुले शाळेत रमून जातील यासाठी शाळा डिजीटल करण्यापासून पायाभूत सुविधांसाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्नही केले. शाळेचा कायापालट केला. तांड्यावरच्या शाळेत संगणक प्रिंटरपर्यंत सोयी सुरू केल्या. यामुळे अंचाडे बंजारा पाड्यातील शाळा आजूबाजूच्या चर्चेत आली आणि यामुळे जवळ असलेल्या चिंचखेडे, अंचाडे गावातील पालकांनीही आपली मुले अंचाडे तांड्यावरील शाळेत आणून टाकली त्याची ही किमया अरणा पवार यांनी केल्याने त्यांची सरकारदरबारी दखल घेण्यात आली..अंचाडे तांड्यावरील सर्व मुले मराठीसोबत आपल्या गोरमाटी म्हणजेच बंजारा समाजाच्या मातृभाषेत सवांद करायची. त्यांच्याकडून मी गोरमाटी ही भाषा शिकली, यामुळे या मुलांना केवळ शिक्षिकाच नव्हे तर आपली आई असल्यासारखे वाटायचे. यामुळे त्यांना आपल्या विश्वास वाटत, यातून ते शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरीत होत. यातून मुले आपल्या आईवडिलांसोबत स्थलांतर होण्यापासून रोखली गेली, शाळेची पटसंख्या वाढली- अरूणा पवार, सहाय्यक शिक्षिका, अंचाडे, जि. धुळे.शहरी आणि ग्रामीण भागात आणि विशेषत: तांड्यावर राहून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे मोठे कार्य शिक्षिका पवार यांनी केले. त्या खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवदुर्गा ठरल्या आहेत. बालविवाह रोखणे, नवासाक्षर वर्ग चालवणे आणि वर्षभर शाळा चालवणारी शाळा म्हणून त्यांनी एक वेगळा पायंडा निर्माण केला, यामुळे त्यांचा गौरव करण्यात आला.- डॉ. महेश पालकर, संचालक, शिक्षण संचालनालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.