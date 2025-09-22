मुंबई

Mumbai News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची द्वारं उघडणारी नवदुर्गा

अंचाडे या बंजारा तांड्यावर शिक्षणाची गंगा प्रवाहित करणाऱ्या शिक्षिका अरूणा पवार यांच्या कार्याचा गौरव शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला.
संजीव भागवत
मुंबई - पोटापाण्यासाठी आपले तांडे-वस्ती सोडून गुजरातमधल्या बारडोली आदी परिसरात ऊसतोड कामगार म्हणून स्थलांतरीत झालेल्या कुटुंबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून कुटुंबासोबत झालेले मुलांचे स्थलांतर रोखण्याचे महनीय कार्य धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अंचाडे तांड्यावरील शिक्ष‍िका अरूणा पवार केले आहे.

