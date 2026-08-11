मुंबई

Mumbai Local: मोठी बातमी! 'या' १० रेल्वे स्थानकांचे रुपडं पालटणार, प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणार; काय आहे प्लॅन?

Railway Station Redevelopment: नवी मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांचा कायापालट केला जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्देश जारी केले आहेत.
Navi Mumbai Railway Station Redevelopment

Navi Mumbai Railway Station Redevelopment

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई लोकल मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि आरामदायी होण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनवीन उपाययोजना काढल्या जातात. अशातच आता नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना सर्व सोयी उपलब्ध होण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हार्बर मार्गावरील १० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.

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