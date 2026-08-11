Mumbai Local: मोठी बातमी! 'या' १० रेल्वे स्थानकांचे रुपडं पालटणार, प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणार; काय आहे प्लॅन?

मुंबई : मुंबई लोकल मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि आरामदायी होण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनवीन उपाययोजना काढल्या जातात. अशातच आता नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना सर्व सोयी उपलब्ध होण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हार्बर मार्गावरील १० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील ऐरोली आणि बेलापूर दरम्यानच्या सर्व रेल्वे स्थानकांचा आता पुनर्विकास केला जाणार आहे. नुकतेच सिडकोच्या अखत्यारीत असलेली ही स्थानके, मे २०२६ मध्ये मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यांनतर खासदार नरेश म्हस्के यांनी या स्थानकांचा कायापालट केला जावा, स्थानकांवर प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनंतर, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने विकासकामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .Mumbai Rain: मुंबईकरांनो सावधान! पुढील २-३ तासात पावसाचा जोर वाढणार, आयएमडीचा इशारा .कोणत्या स्थानकांचा समावेश?मे २०२६, मध्ये झालेल्या करारानुसार सिडकोकडे असलेली ऐरोली, राबळे, घणसोली, कोपरखैराणे, तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, सीवूड्स-दरावे आणि बेलापूर यासह सर्व स्थानके आता मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत आहेत..रेल्वे स्थानकांची दयनीय अवस्थाशिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वेमंत्र्यांना दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील अनेक स्थानकांची दयनीय अवस्था झाली आहे. ऐरोली आणि राबळे स्थानकांवरील तिकीट खिडक्या बंद असून, शौचालये जीर्ण अवस्थेत आहेत. जिने आणि फरशीच्या टाईल्स तुटलेल्या आहेत. घणसोली आणि कोपरखैराणे येथे प्रचंड वर्दळ असूनही, तिकीट काउंटरवर घाण आणि धूळ साचलेली आहे. .तसेच तुर्भे आणि सानपाडा येथील शौचालयांमध्ये दुर्गंधी, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि अपुरी प्रकाशयोजना आहे. जुईनगर आणि नेरुळ येथील पादचारी पूल खराब अवस्थेत आहेत. काही तिकीट खिडक्या बंद असल्याने प्रवाशांना लांब रांगेत थांबावे लागत आहे. सीवूड्स-दरावे आणि बेलापूर स्थानकांवरही स्वच्छतेचा अभाव आहे..Supreme Court: राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाब्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हातोडा, कारवाईमागचं कारण काय?.मागणी काय?खासदार नरेश म्हस्के यांनी सर्व स्थानकांवरील जिने आणि पादचारी पुलांची तात्काळ दुरुस्ती, बसण्याच्या बाकांची दुरुस्ती, शौचालयांचे नूतनीकरण आणि २४ तास स्वच्छता राखण्याची मागणी केली. तसेच पुरेसे आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी केली. सर्व तिकीट खिडक्या नियमितपणे सुरू ठेवण्याची, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी प्रकाशयोजना, स्थानक परिसरात एलईडी दिवे लावण्याची आणि जीआरपी/आरपीएफकडून रात्रीची गस्त वाढवण्याची मागणीही यावेळी केली..रेल्वेमंत्र्यांचे आश्वासननवी मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांना उत्तम पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी आणि सुरक्षित, सुरळीत व सोयीस्कर प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलली जातील. मध्य रेल्वेला हस्तांतरित स्थानकांवरील विकासकामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे आश्वासन केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.