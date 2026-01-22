Navi Mumbai Fire: वाशी नाका परिसरात अग्नितांडव! एकामागून एक ८ सिलेंडर्सचा स्फोट, नागरिकांमध्ये घबराट

नवी मुंबई : नवी मुंबई परिसरातील वाशी नाका परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एकामागोमाग एक अशा अनेक सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची घटना घडली. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून सिलेंडरच्या स्फोटांच्या मोठ्या आवाजामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. २२) रोजी मुंबई-गोवा हायवेवरील वाशी नाका परिसरात सिलेंडरने भरलेल्या पिकअप टेम्पोला अचानक आग लागली. या पिकअप टेम्पोमध्ये आठ गॅस सिलेंडर होते. गाडीने पेट घेताच एकामागोमाग एक सिलेंडरचा स्फोट झाला. ज्यामुळे काही क्षणांतच संपूर्ण वाहन जळून खाक झाले..Mumbai Animal Cruelty Case: मुंबईत अमानुष कृत्य! अडीच महिन्यांच्या श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत अटक.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाले असून अग्निशमन दलाने वेळेत आगीवर नियंत्रण मिळवले. यामुळे या गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परंतु सिलेंडरचे तुकडे आजूबाजूच्या परिसरात उडाल्याने मोठ्या दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला होता..दोन महिन्यांपूर्वी अशीच घटना वाशी नाका परिसरात घडली होती. त्यानंतर पुन्हा अशीच गंभीर घटना घडल्याने सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच नियमांचं पालन होतं का, सिलेंडर वाहतुकीसाठी आवश्यक खबरदारी घेतली जाते का? असे अनेक सवाल नागरिकांकडून केले जात आहे..BMC Election: ठाकरे बंधूंची युती निष्प्रभ! राज्यातील १२ महापालिकांत भोपळा फोडण्यातही अपयश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.