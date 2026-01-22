मुंबई

Navi Mumbai Fire: वाशी नाका परिसरात अग्नितांडव! एकामागून एक ८ सिलेंडर्सचा स्फोट, नागरिकांमध्ये घबराट

Vashi Cylinders Blast: नवी मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. एकामागून एक ८ सिलेंडर्सचा स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई परिसरातील वाशी नाका परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एकामागोमाग एक अशा अनेक सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची घटना घडली. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून सिलेंडरच्या स्फोटांच्या मोठ्या आवाजामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

