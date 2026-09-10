Accident: नवी मुंबईत साखळी अपघात! भरधाव कारच्या धडकेनंतर दुसऱ्या गाडीने रिक्षाचालकाला चिरडलं; ३ जण जखमी, २१ वर्षीय तरुणाला अटक

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सीबीडी-बेलापूरमधील ॲग्रोली गावाजवळ साखळी अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात एका भरधाव कारने दुसऱ्या कारला धडक दिली. या धडकेनंतर ती कार पुढे चाललेल्या रिक्षावर जाऊन आदळली. ज्यामुळे एका ५० वर्षीय रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीडी-बेलापूरमधील ॲग्रोली गावाजवळ मंगळवार (ता. ८) रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास हा अपघात घडला. पाम बीच रोडला जोडणाऱ्या रेल्वे पुलावरसुमारास एका भरधाव कारने दुसऱ्या कारला धडक दिली. त्यानंतर ती कार पुढे चाललेल्या रिक्षावर जाऊन आदळली. या साखळी अपघातात ५० वर्षीय रिक्षाचालकाचा मृत्यू झाला, तर वकील आणि दोन महिलांसह अन्य तिघे जण जखमी झाले..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.सीबीडी-बेलापूर पोलिसांनी कारचालक अभिराज कसारे (वय २१) याला अटक केली आहे; तो विद्यार्थी असून न्यू पनवेलमधील करंजडे येथील रहिवासी आहे. तसेच मृत रिक्षाचालकाची ओळख धनराज कसबे (रा. ॲग्रोली गाव) अशी आहे. तर जखमींमध्ये लोणावळा येथील रहिवासी असलेले वकील सचिन परळकर (वय ४८) आणि नवे पनवेल येथील रहिवासी असलेल्या समिधा काशीद (वय २१) व निधी लाला (वय १९) यांचा समावेश आहे..नेमके काय घडले?परळकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ते पाम बीच रोडवरून सीबीडी-बेलापूरमधील महेश हॉटेलच्या दिशेने आपली कार चालवत होते. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास, ॲग्रोली गाव ओलांडल्यानंतर सेक्टर २९ मधील रेल्वे पुलावरून खाली उतरत असताना, कसारे याच्या भरधाव कारने त्यांच्या कारच्या मागील भागाला धडक दिली..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.या धडकेमुळे परळकर यांचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि त्यांची कार पुढे चाललेल्या कसबे यांच्या रिक्षावर जाऊन आदळली. रिक्षा उलटली आणि कसबे यांच्या डोक्याला व शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापत झाली. रुग्णालयात नेले असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..परळकर यांच्या डाव्या पायाच्या पोटरीला दुखापत झाली, तर कसारेच्या कारमधून प्रवास करणाऱ्या दोन महिलांना किरकोळ दुखापत झाली. या धडकेत दोन्ही कार आणि रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) सविता म्हस्के यांनी दिली आहे..दरम्यान, सार्वजनिक रस्त्यावर भरधाव किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालवणे आणि जीवित किंवा वैयक्तिक सुरक्षितता धोक्यात आणणारी कृती करणे यांशी संबंधित 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) मधील तरतुदी लागू केल्या. तसेच, धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवण्याबाबतच्या 'मोटार वाहन कायद्या'तील संबंधित तरतुदीही कसारे यांच्यावर लागू करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.