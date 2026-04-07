नवी मुंबईत गोळीबाराचा थरार! इसम बाईकवरून आला, समोरच्या व्यक्तीवर गोळ्या झाडल्या अन्...; संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद

नवी मुंबई : नवी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. नवी मुंबईतील ऐरोलीत एका गजबजणाऱ्या परिसरात गोळीबार झाला आहे. या घटनेत एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ऐरोली परिसरात सोमवार (६ एप्रिल) रोजी रात्री ११ वाजून ५० मिनिटांच्या सुमारासही घटना घडली. ऐरोली सेक्टर १ मधील छत्रपती शिवाजी रहिवाशी चाळ परिसरात अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केलं. छत्रपती शिवाजी रहिवाशी चाळ येथे अमित मौर्य आणि संदीप गवस हे उभे होते. यावेळी संशयित इसम मोटारसायकलवरून येऊन गोळीबार केला. यामध्ये अमित मौर्य गंभीर जखमी झाले..त्यानंतर जखमी व्यक्ती अमित मौर्य यांना तातडीने ऐरोलीतील इंद्रावती रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून गोळी मानेत घुसली असल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात नेण्यात आले आहे..दरम्यान, स्थानिकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना देताच तातडीने रबाळे पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून त्यामध्ये एक संशयित इसम मोटारसायकलवरून येऊन गोळीबार करताना दिसत आहे. हल्ल्याचे कारण अद्याप समोर आले नसून सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरु आहे..नेमके काय घडले?सोमवारी रात्रीच्या सुमारास अमित मौर्य आणि संदीप गवस हे दोघे ऐरोली सेक्टर १ परिसरात उभे होते. यावेळी तेथे मोटारसायकलवरून एका अज्ञात व्यक्तीने येत त्यांच्यावर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. आरोपीने यावेळी चार राऊंड फायरिंग केल्याची माहिती समोर आली. या हल्ल्यात एक गोळी अमित मौर्य यांच्या मानेत लागल्याने ते जखमी झाले. याप्रकरणी आरोपीविरोधात हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परंतु गजबजणाऱ्या परिसरात अशी घटना घडल्यामुळे नागरिकांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.