नवी मुंबईत विमानतळावर ८ महिन्यांत शिवरायांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले अदानी लिमिडेटसह सिडकोचे अभिनंदन

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात अवघ्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी योगदान देणाऱ्या अदानी एअरपोर्ट लिमिटेड आणि सिडकोचे विशेष अभिनंदन केले. विमानतळावर येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला शिवरायांच्या स्मारकातून प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी प्रेरणास्थान आहेत. नवी मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या विमानतळावर त्यांचा भव्य पुतळा उभारल्याने देश-विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना महाराष्ट्राचा इतिहास, पराक्रम आणि संस्कृतीची ओळख होईल. या स्मारकामुळे विमानतळाची ओळख अधिक भव्य आणि प्रेरणादायी बनली आहे..Panchayat Samiti Election 2026 : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १२४ विविध योजनांची अमलबजावणी करणार : चंद्रशेखर बावणकुळे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होत आदरांजली अर्पण केली. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील यांचे नाव देण्याबाबतचा आग्रह कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून विमानतळाचे नामकरण दिबा पाटील यांच्या नावाने व्हावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Uday Samant: मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवू, १७ जागा जिंकू: उद्योगमंत्री उदय सामंत, एमआयडीसीचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन.राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले की, माणसे पैशांपेक्षा प्रेमाने जिंकता येतात. निवडणूक प्रक्रियेत आवश्यक बदल व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही विधेयक आणले गेले तर त्यावर विचार व्हायला हवा. भाजपमध्ये पक्षाध्यक्षांचे निर्णय अंतिम असतात. बाळ माने हे पक्षासाठी परके नसून ते भाजपमध्येच घडलेले नेते आहेत. त्यांच्या पुनरागमनाबाबतचा निर्णय प्रदेशाध्यक्ष घेतील आणि तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.