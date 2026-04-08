नवी मुंबई विमानतळाचा विस्तार, नवं कॉर्पोरेट पार्क अन्...., सिडकोचा अर्थसंकल्प जाहीर; अनेक योजनांची घोषणा

नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५मध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केल्यानंतर आता या विमानतळाला विस्ताराचे वेध लागले आहेत. सिडकोने सादर केलेल्या २०२६-२७ या अर्थसंकल्पामध्ये विमानतळाच्या विस्तारातील पायाभूत सुविधांसाठी ५८ कोटींची अतिरिक्त तरतूद केली आहे..सिडको आणि अदाणी यांच्या भागीदारीत स्थापन केलेल्या एनएमआयएएल या कंपनीमार्फत तब्बल १९ हजार ६४७ कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यतेतून नवी मुंबई विमानतळ साकारण्यात येत आहे. सिडकोने सुमारे तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत, इतर अदाणींनी उभारले आहेत. आता विमानतळाचा दुसऱ्या टप्प्यातील विकास करण्यात येत आहे..Mumbai: मुंबईच्या नॅशनल पार्कमध्ये बिबट्यांची शिकार, दात आणि इतर अवयव काढून...; ६ आरोपींना अटक .गतवर्षी हे विमानतळ कार्यान्वित झाले आहे. सध्या दररोज ७६ शहरांसोबत सुमारे १५० विमानांद्वारे वाहतूक सुरू आहे. सुमारे १९ हजार प्रवाशांची दररोज वाहतूक होत आहे. विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्यात दरवर्षी दोन कोटी प्रवासी आणि ०.५ दशलक्ष टन मालवाहतुकीची क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे..सध्या तीन हजार ७०० मीटर लांबीची धावपट्टी मोठ्या विमानांच्या उड्डाणांसाठी सक्षम तयार करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात टर्मिनल-२ इमारत, सेंट्रल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट हब आणि जनरल एव्हिएशन टर्मिनल उभारण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. त्याकरिता सिडकोने ५८ कोटींची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. तसेच या सर्व सुविधांसोबत तरघर येथे वॉटर टॅक्सी सेवा तयार केली जाणार आहे. मुंबईतील कुलाबा येथून थेट प्रवाशांना नवी मुंबई विमानतळ जलमार्गे गाठता येणार आहे..कार्गो हब सुरू होणारनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून ०.५ मेट्रिक दशलक्ष टन इतकी मालवाहतूक केली जाणार आहे. त्यासाठी सध्या एनएमआयएएलतर्फे फेडएक्स कार्गो हब सुरू करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले असून काम सुरू करण्यात आले आहे..CIDCO House: सर्वसामान्यांना स्वप्नातलं घरं मिळणार, सिडको १९ हजार घरे बांधणार; पण कुठे आणि कधी?.नवी मुंबई मेट्रो विस्तारसिडकोने मेट्रो लाइन १ए (बेलापूर-एनएमआयए, ३.२ किमी) आणि मेट्रो लाइन २ (पेंढार-एनएमआयए टर्मिनल-४, १५ किमी) या मार्गांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून, त्यामुळे नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क विमानतळाशी जोडले जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणारी ३४.८९ किमी लांबीची मेट्रो लाइन ८ विकसित करण्यात येत असून, त्यामध्ये २० स्थानके असतील. २०३१ पर्यंत या मार्गावर दररोज सुमारे ९.८ लाख प्रवाशांची वाहतूक अपेक्षित आहे..ठाणे-एनएमआयए एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसिडकोकडून ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान २५.३ किमी लांबीचा सहापदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यात येत आहे. सहा हजार ५२१ कोटींच्या अंदाजित खर्चाचा हा प्रकल्प पीपीपी मॉडेलअंतर्गत राबविण्यात येत असून, त्यामुळे ठाणे ते विमानतळ प्रवासाचा कालावधी सुमारे ९० मिनिटांवरून ३० मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे..खारघर व्हॅली गोल्फ कोर्सखारघर व्हॅली गोल्फ कोर्सचा ९ होलवरून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १८ होलच्या चॅम्पियनशिप गोल्फ कोर्समध्ये विस्तार करण्यात आला आहे. येथे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया-सिडको ओपन २०२५ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती..आयकॉनिक इनडोअर लाइव्ह एंटरटेनमेंट अरेनासिडकोकडून नवी मुंबईमध्ये सुमारे २० हजार आसन क्षमतेचे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अत्याधुनिक इनडोअर लाइव्ह एंटरटेनमेंट अरेना विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला गुंतवणूकदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, अनेक निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. या उपक्रमामुळे नवी मुंबई जागतिक स्तरावरील कार्यक्रमासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे..नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना)सिडकोकडून नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प विकसित केला जात आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा व परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाच्या माध्यमातून नियोजित शहरी विस्ताराला गती दिली जात आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धर्तीवर या प्रकल्पाच्या कामांना वेग आला आहे. रस्ते तसेच आयकॉनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत उल्लेखनीय प्रगती सुरू आहे..एड्युसिटीकरंजाडे परिसरात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रात एड्युसिटी विकसित होणार आहे. यात १० पर्यंत जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना स्थान देण्याची योजना आहे. सिडकोने युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, युनिव्हर्सिटी ऑफ अबर्डीन, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आणि आयईडी-इस्तितुतो युरोपेओ दी डिझाईन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत. नवी मुंबईला जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे..युनिटी मॉल (पीएम एकता मॉल)नवी मुंबईमध्ये 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच प्रादेशिक हस्तकला, संस्कृती आणि स्थानिक उत्पादनांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी युनिटी मॉल विकसित करण्यात येत आहे..एरोसिटीसुमारे २७० हेक्टर क्षेत्रात एरोसिटी विकसित करण्यात येणार असून, त्यामध्ये मिश्र वापराचे शहरी विकास प्रकल्प असतील.मेडिसिटीसुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रात प्रस्तावित मेडिसिटीमध्ये अत्याधुनिक रुग्णालये, क्रीडा वैद्यक केंद्रे, संशोधन सुविधा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान या संरचना विकसित करण्यात येणार आहेत..टनेल खोदण्याचा राष्ट्रीय विक्रमसिडकोने टनेल बोरिंग मशीनच्या सहाय्याने एका महिन्यात सुमारे ८१२ मीटर टनेल खोदण्याचा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला आहे.खारघर येथे आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्कखारघर येथे १५५ हेक्टर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क विकसित करण्याची योजना असून, येथे कॉर्पोरेट कार्यालये, आयटी सेवा, परिषद सुविधा आणि व्यावसायिक क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे..इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्कजेएनपीए आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान ५६० हेक्टर क्षेत्रात इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून, आधुनिक गोदामे, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आणि पुरवठा साखळी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्रखारघर येथे प्रस्तावित आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र या व्यवसाय, प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक केंद्राच्या माध्यमातून भारत-आफ्रिका आर्थिक सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी राबविण्यात येणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक व्यापार, परिषद, प्रदर्शन आणि अतिथ्यविषयक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असणार आहे. 